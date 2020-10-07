Одному знаку Зодиака ни в коем случае нельзя сидеть на диетах – астролог

Диеты противопоказаны Ракам, поделился астролог / Pixabay

Астролог Влад Росс сообщил, что знаку Зодиака Рак ни в коем случае нельзя сидеть на диетах.

Ограничение в еде может негативно повлиять на желудок Рака, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, у Раков желудок постоянно должен быть чем-то наполнен. Росс отметил, что если у Раков пустой желудок, то им в голову лезут плохие мысли.

"…представителям этого знака ни в коем случае нельзя сидеть на диетах, поскольку любые ограничения в пище могут пагубно сказаться на желудке Рака. Желудок Рака постоянно должен быть чем-то наполнен", – отметил астролог.

Ранее Влад Росс составил гороскоп для Рака на октябрь 2020 года.

Астролог предупреждал, что Ракам грозят "любовные удары", в частности, их может бросить любимый человек.