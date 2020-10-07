Одному знаку Зодиака ни в коем случае нельзя сидеть на диетах – астролог

Из-за ограничений в еде одному знаку Зодиака грозит удар по желудку, предупредил эксперт.
Астролог Влад Росс сообщил, что знаку Зодиака Рак ни в коем случае нельзя сидеть на диетах.
Ограничение в еде может негативно повлиять на желудок Рака, рассказал эксперт Главреду.
По словам собеседника, у Раков желудок постоянно должен быть чем-то наполнен. Росс отметил, что если у Раков пустой желудок, то им в голову лезут плохие мысли.
"…представителям этого знака ни в коем случае нельзя сидеть на диетах, поскольку любые ограничения в пище могут пагубно сказаться на желудке Рака. Желудок Рака постоянно должен быть чем-то наполнен", – отметил астролог.
- Ранее Влад Росс составил гороскоп для Рака на октябрь 2020 года.
- Астролог предупреждал, что Ракам грозят "любовные удары", в частности, их может бросить любимый человек.
Знак Зодиака Рак
Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Рак – один из трех водных знаков. Раками считаются люди, которые родились в период с 22 июня по 22 июля.
Автор: Екатерина Присяжнюк