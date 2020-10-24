Одному знаку Зодиака откроются тайны – астрологи

Представителям земного знака Зодиака могут раскрыть секретные сведения, поделились эксперты.
Гороскоп на ноябрь 2020 года спрогнозировал знаку Зодиака Дева открытие тайн и протекцию.
Девам могут открыться тайны близкого окружения, публикует прогноз астрологов slovofraza.com.
Астрологи узнали, что кто-то может раскрыть представителям этого знака секретные сведения.
По словам экспертов, на протяжении ноября Девы также получат защиту от негативной энергетики во время общения с неприятными личностями.
"...Перед Девами откроются тайны близкого окружения. Не иначе как высшие силы направят к ним того, кто расскажет им по секрету что-то важное...", – выяснили эксперты.
- Ранее астролог Влад Росс говорил, что в октябре 2020 года Дева будет главным счастливчиком.
- Астролог спрогнозировал, что Девам светит встреча с любовью всей жизни, новая работа, установление выгодных связей и крупные денежные вознаграждения.
Знак Зодиака Дева
Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Дева – один из трех земных знаков. Девами считаются люди, рожденные в период с 23 августа по 22 сентября.
Автор: Екатерина Присяжнюк