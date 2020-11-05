Одному знаку Зодиака светит завидное место работы – эксперт

Львам спрогнозирована возможность получить завидную работу / Анастасия Олейникова для Главреда

Астропсихолог Валентина Виттрок составила гороскоп для знака Зодиака Лев и отметила, что до конца 2020 года Львы могут заполучить завидное место работы с более чем достойной зарплатой.

Представители этого знака Зодиака могут начать сотрудничать с фирмой, которая находится за рубежом, или открыть совместный бизнес с зарубежными партнерами, приводит астропрогноз эксперта tsn.ua.

Виттрок посоветовала Львам не тянуть с изменением деятельности до конца 2020-го, поскольку завидное место может достаться кому-то другому.

"...Они (Львы – Ред.) могут открыть совместный бизнес с зарубежными партнерами, а то и вовсе начать сотрудничать с фирмой, расположенной в другой стране. Результатом станет не только увлекательная работа, но и более чем достойная зарплата...", – спрогнозировала астропсихолог.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2020 для Львов.

Эксперт предупредил, что Львам грозят предательства, разрушения отношений, возможны аварии и страшные падения. Росс посоветовал представителям этого знака Зодиака не отправляться в горные походы.