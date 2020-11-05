Одному знаку Зодиака светит завидное место работы – эксперт

Представители огненного знака Зодиака могут открыть совместный бизнес с иностранцами, поделилась астропсихолог.
Астропсихолог Валентина Виттрок составила гороскоп для знака Зодиака Лев и отметила, что до конца 2020 года Львы могут заполучить завидное место работы с более чем достойной зарплатой.
Представители этого знака Зодиака могут начать сотрудничать с фирмой, которая находится за рубежом, или открыть совместный бизнес с зарубежными партнерами, приводит астропрогноз эксперта tsn.ua.
Виттрок посоветовала Львам не тянуть с изменением деятельности до конца 2020-го, поскольку завидное место может достаться кому-то другому.
"...Они (Львы – Ред.) могут открыть совместный бизнес с зарубежными партнерами, а то и вовсе начать сотрудничать с фирмой, расположенной в другой стране. Результатом станет не только увлекательная работа, но и более чем достойная зарплата...", – спрогнозировала астропсихолог.
- Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2020 для Львов.
- Эксперт предупредил, что Львам грозят предательства, разрушения отношений, возможны аварии и страшные падения. Росс посоветовал представителям этого знака Зодиака не отправляться в горные походы.
Знак Зодиака Лев
Всего в зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Лев – один из трех огненных знаков. Львами считаются люди, рожденные в период с 23 июля по 22 августа.