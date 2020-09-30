Одному знаку Зодиака в октябре на голову щедро "посыпятся шишки" – астролог

Водолеям в октябре 2020 на голову щедро "посыпятся шишки", спрогнозировал астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 для всех знаков Зодиака и предупредил, что на протяжении месяца фартить меньше всего будет Водолеям.

Водолеям в октябре на головы щедро будут "сыпаться шишки", им грозит очень напряженный период, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, Водолеям могут напомнить о себе все старые ошибки и выйти боком.

"…Не исключены ссоры, споры и конфликты на работе, в том числе с начальством, потому Водолею нужно быть предельно внимательным и не допускать развития подобных ситуаций – прежде всего, ему лучше помалкивать и не высказываться критично в отношении коллег", – посоветовал астролог.

Росс добавил, что представителям этого знака Зодиака не стоит делать важные покупки, рисковать, открывать новое. Эксперт посоветовал Водолеям быть осторожными в плане путешествий и поездок, особенно в середине октября.Читайте такжеГороскоп для всех на 1 октября: влиятельные покровители, утраты и затяжная болезнь