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Ось катастроф 2020: астролог назвала очень опасный период

17 ноября 2020, 10:04

Земле грозят серьезные проблемы, спрогнозировала эксперт.

Астролог предупредила, что с 30 ноября стартует очень опасный период – Гороскоп ноябрь 2020
С 30 ноября стартует очень опасный период, предупредила астролог / Скриншот

Астролог Василиса Володина предупредила, что с 30 ноября по 4 декабря будет очень опасное время – в этот период планеты начнут активно взаимодействовать с так называемой осью катастроф.

Невозможно точно спрогнозировать, какие могут возникнуть катастрофы или проблемы, приводит прогноз эксперта slovofraza.com.

Эксперт предположила, что в конце ноября – в начале декабря возможны, в частности, новые политические волнения, может увеличится количество больных коронавирусом COVID-19.

Очень опасный период – как посоветовала себя вести астролог:

  • Стоит как можно реже посещать публичные места и массовые мероприятия;
  • Нельзя рисковать здоровьем;
  • Нельзя слепо следовать за другими людьми;
  • Решения нужно взвешивать;
  • Нужно смотреть на события с высоты своего опыта и сохранять спокойствие.

Справка. Осью катастроф называют воображаемую линию, которая проходит от звезды Альдебаран к звезде Антарес. Эти звезды находятся почти напротив друг друга. Считается, что когда какие-то планеты попадают на ось катастроф, в мире начинаются серьезные проблемы.

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