"Овощем не будет": астролог сказал, спасут ли Навального

Алексея Навального спасут, и оппозиционер не будет "овощем", сообщил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что российского оппозиционера Алексея Навального смогут спасти, через год он пройдет реабилитацию и не будет "овощем".

Вряд ли Навальный когда-то снова станет таким боевым революционером, как прежде, – на это слишком мало шансов, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, политик после пережитого будет психически сломлен, но сможет говорить и реагировать.

"Овощем" он не будет. Но его организм настолько поврежден, что вернуться в более-менее нормальное состояние он сможет через год-полтора, не раньше", – спрогнозировал астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что Алексея Навального намеренно отравили. Астролог добавил, что оппозиционера предал близкий человек и подлил ему в чай яд.