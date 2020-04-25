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Погода на майские и весь последний месяц весны: астролог составил прогноз

25 апреля 2020, 05:56

По мнению Влада Росса, в этом году из-за засушливой весны урожаи нас вряд ли порадуют.

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Астролог рассказал, какая погода ждет украинцев на майские праздники / Главред

Украинцев ждет солнечный и засушливый май, а погода на майские праздники по-настоящему порадует.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По прогнозам астролога, уже совсем скоро можно будет забыть о холодных ночах и периодических ночных заморозках, которые в некоторых регионах Украины уже оставили людей без урожаев абрикос и других фруктов, обморозив цветущие деревья.

"После того, как Луна разойдется с холодным Сатурном, а случится это 27 апреля, начнется настоящая весна. До этой даты погода еще может колебаться, периодически испытывая нас незначительными заморозками на почве по ночам. А дальше будет стабильная плюсовая температура. По ночам – как минимум, 10 градусов выше нуля. Заморозков не будет, потому все огородники и садоводы могут не переживать за свое хозяйство: ничего не замерзнет, и все посевы взойдут", – отметил Влад Росс.

Читайте такжеКогда закончится карантин в Украине: астролог назвал датуВ целом, по мнению Росса, последний месяц весны обещает быть очень жарким и солнечным. А на майские праздники нас ждут приятные температуры – 20-25 градусов выше нуля, без осадков.

"Однако май будет не такой дождливый, как того хотелось бы ради хороших урожаев. Дожди наверстают упущенное лишь в июне: в первый месяц лета возможны частые дожди и сильные грозы. Осадков будет достаточно, так как Марс будет пребывать в водном знаке Рыб, а Меркурий – в водном знаке Рака, куда он перейдет в 20-х числах мая. Потому июнь станет благоприятным месяцем для сельского хозяйства", – прогнозирует астролог.

Росс также добавил, что усложняющая борьбу с огнем и лесными пожарами засушливая погода будет сохраняться до 20-х чисел мая, то есть ровно до того момента, как Меркурий покинет воздушный знак Близнецы и перейдет в водный знак Рака.

"Лишь в 20-х числах мая возможны долгожданные дожди. Однако хороших дождей раньше конца мая-июня ожидать не стоит. Вероятно, это отразится и на сельском хозяйстве, потому урожаи в этом году будут не очень", – подытожил Влад Росс.

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