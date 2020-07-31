Полнолуние в августе 2020 года: астролог назвал время и угрозы

Из-за полнолуния в начале августа нужно быть очень осторожными, поделился астролог / УНИАН

Полнолуние в августе 2020 года произойдет в понедельник, 3 августа, в знаке Зодиака Водолей.

Полнолуние будет в 18:59, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По словам собеседника, в связи с полнолунием в первую неделю августа, особенно со 2 по 4 число, не стоит принимать импульсивные решения и необходимо быть очень осторожными.

Астролог предупредил, что в начале месяца возможны несчастные случаи и аварии.

"3 августа в 18:59... в знаке Водолея произойдет полнолуние. Потому в первую неделю августа, особенно 2-4 числа, нужно быть очень осторожными и не принимать импульсивных решений. В это время будет повышенная травмоопасность…", – отметил эксперт.

Ранее Влад Росс говорил, что первая половина августа текущего года будет крайне неблагоприятным периодом. Астролог предупреждал, что в августе, в частности, нельзя делать поспешные выводы, приступать к серьезным деловым проектам, брать деньги взаймы или давать в долг.