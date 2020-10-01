Полнолуние в октябре 2020: когда наступит, и кому постоянно быть начеку

В начале октября сердечникам нужно быть постоянно начеку, посоветовал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс поделился гороскопом на октябрь 2020 года и отметил, что главным астрономическим событием месяца будет полнолуние.

Эта фаза Луны сулит весьма сложные ситуации, начеку постоянно нужно быть сердечникам, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, с 1 по 3 октября нужно быть предельно осторожными.

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Астролог отметил, что новая фаза Луны наступит в пятницу, 2 октября, в начале суток – в 0:05.

"Главное астрологическое событие октября – это полнолуние… полнолуние сулит нам весьма сложные ситуации", – предупредил собеседник.

Полнолуние – октябрь 2020 – чего опасаться:

С 1 по 3 октября повышенная травмоопасность, возможны проблемы со здоровьем, есть угроза множества сложных ситуаций в дороге.

"…1-3 октября… нужно быть предельно осторожными в плане поездок, путешествий, а также здоровья", – посоветовал Росс.