Полнолуние в октябре 2020: когда наступит, и кому постоянно быть начеку

В октябрьское полнолуние возможны очень сложные ситуации, предупредил Росс.
Астролог Влад Росс поделился гороскопом на октябрь 2020 года и отметил, что главным астрономическим событием месяца будет полнолуние.
Эта фаза Луны сулит весьма сложные ситуации, начеку постоянно нужно быть сердечникам, рассказал эксперт Главреду.
По словам собеседника, с 1 по 3 октября нужно быть предельно осторожными.
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Астролог отметил, что новая фаза Луны наступит в пятницу, 2 октября, в начале суток – в 0:05.
"Главное астрологическое событие октября – это полнолуние… полнолуние сулит нам весьма сложные ситуации", – предупредил собеседник.
Полнолуние – октябрь 2020 – чего опасаться:
С 1 по 3 октября повышенная травмоопасность, возможны проблемы со здоровьем, есть угроза множества сложных ситуаций в дороге.
"…1-3 октября… нужно быть предельно осторожными в плане поездок, путешествий, а также здоровья", – посоветовал Росс.
Полнолуние
Полнолунием называется фаза Луны, при которой спутник Земли выглядит, как полностью освещенный круг, пишет Википедия. В астрономии момент, когда наступает полнолуние, рассчитывается с высокой точностью, а в быту полнолунием обычно называют период – несколько суток, на протяжении которых Луна кажется полной.