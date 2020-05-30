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Порошенко уже в этом году может попрощаться с Украиной – астролог

30 мая 2020, 06:30публикуется на языке оригинала

Росс утверждает, что пока что Порошенко под защитой Запада.

Порошенко и Зеленский на дебатах
Астролог считает, что Порошенко от тюрьмы спасется бегством / Reuters

"Пленки Деркача" дали толчок новому витку предположений, что экс-президенту Украины Петру Порошенко не избежать наказания, а, возможно, и тюрьмы. Однако пока что посадка Петру Алексеевичу не грозит.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По информации Росса, относительно Порошенко существует негласная договоренность, благодаря которой нынешняя власть не может его привлечь к ответственности, согласно закону.

"Согласно моим сведениям, есть некий пакт, договоренность: Украине выделят новый транш МВФ, только если она примет "банковский закон" и закон о рынке земли, что уже сделано, а также если Порошенко будет оставаться на свободе. Так что такой договоренностью и требованием Запада он пока что защищен", – отметил Влад Росс.

Однако, по словам астролога, звезды не будут благосклонны к Порошенко в дальнейшем – опасность уголовного преследования и посадки в тюрьму уже вскоре будет как никогда велика.

"У Порошенко уже прослеживается опасная тенденция, которая, в конечном итоге, неминуемо приведет к тому, что он сбежит из Украины. Осенью в его гороскопе включится дом заграницы: Луна будет между Сатурном (что связано с тюрьмой) и Плутоном (что связано со сжиганием мостов) – в доме заграницы. Такое положение планет в гороскопе говорит о том, что человек будет вынужден бежать. И никакие договоренности, никакая защита Запада его не спасет – к тому моменту появятся настолько весомые и неопровержимые доказательства нарушений закона Петром Порошенко, что просто невозможно будет оставить все, как есть, и не посадить его. А кровожадной Венедиктовой только дай команду "фас" – она его вмиг сцапает", – рассказал Росс.

Так что прогнозы астролога говорят, что экс-президенту тюрьма не светит, поскольку тот успеет вовремя улизнуть за границу.

"Побег может произойти после президентских выборов в США. У Порошенко 26 сентября, в день его рождения, включится крайне напряженный соляр, и где-то в конце 2020 года ему придется сбежать", – уточнил Влад Росс.

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