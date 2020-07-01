"Прихлопнут таракана тапком": астролог рассказал, чем закончатся выборы для Лукашенко

Астролог считает, что по итогам президентских выборов в Беларуси Лукашенко будет очень расстроен / Владимир Астапкович

Для президентских выборов в Беларуси выбрана крайне неблагоприятная дата – 9 августа, она не сулит ничего хорошего тому, кто будет назван победителем избирательной гонки. А кто это будет – ни для кого не секрет.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс .

"Характеризуя дату президентских выборов в Беларуси, могу сказать одно: это – жесть", – отметил астролог.

По его словам, в день выборов будет просто ужасающее сочетание планет.

"Марс в соединении с Черной Луной к вечеру, к концу дня голосования, будет в жестком квадрате к Сатурну, Плутону и Юпитеру. Это говорит только об одном: режим Лукашенко стопроцентно падет", – убежден Влад Росс.

К тому же, Марс будет в соединении с Черной Луной и Луной в Овне, что, по мнению астролога, указывает на революционную обстановку, потрясения, массовые возмущения.

Читайте также"Трехпроцентный таракан": как в Беларуси зреет Майдан и конец эпохи Лукашенко"Лукашенко часто называют "тараканом", так вот, судя по звездам, его прихлопнут, как таракана тапком. Он утратит власть, так как после выборов 9 августа в Беларуси начнется революция. Дай бог, чтобы она была мирной. Беларуси этого сценария не миновать. Народ поднимется и свергнет диктатора", – прогнозирует Росс.

Однако астролог заверил, что неприятных сюрпризов от России белорусам ждать не стоит.

"Белорусам нет смысла опасаться, что после их революции повторятся такие же события, как после Революции Достоинства в Украине – нападение Путина и аннексия территория. Беларусь и так уже полностью "под крылом" у России, и российские войска давно базируются на белорусской территории. Путину абсолютно невыгодна какая-либо революция у "братского народа", а потому он будет делать все, чтобы Лукашенко остался у власти. Он понимает, что, если свержение батьки случится, то аналогичные события неминуемо развернутся и в Москве. Однако "майдан" в Беларуси будет подогреваться спецслужбами США, потому революционных событий не избежать", – рассказал Влад Росс.

Кроме того, по словам астролога, 9 августа сложится квадрат между Меркурием и Ураном, что сулит кардинальный переворот ситуации, которая начнет вырисовываться в этот день.

Читайте такжеЛукашенко признался, что дал "сигнал" о задержании противника по выборам"То есть, если на этих выборах по бумагам победит Лукашенко, то произойдет что-то, из-за чего он в итоге править не будет. Уран указывает на неожиданность и переворот ситуации: объявят Лукашенко президентом в течение пары дней после голосования, но власть он потеряет. Вне всякого сомнения, это последний год правления Лукашенко", – заверил Росс.

Также, по его мнению, не будет и попыток создать союзное государство с Беларусью.

"Это Путину уже не нужно. Такой вариант рассматривался им как один из способов сохранить свою власть долгий срок, продлить полномочия. Но он пошел путем внесения правок в российскую конституцию и обнуления своих президентских сроков. Так что идея союзного государства – это вчерашний день. Да и в будущем никакого союзного государства РФ и Беларуси быть не может однозначно", – отметил Влад Росс.

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