"Предательство любимого": какому знаку Зодиака грозят проблемы в личной жизни

Дев может предать любимый человек, поделился астролог / Reuters

Астролог Влад Росс предупредил, что в сентябре 2020 года одному из 12 знаков Зодиака – Дева – грозят проблемы в личной жизни.

Девам грозит предательство любимого человека и ссоры с друзьями, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Росс добавил, что во второй половине сентября Девы могут столкнуться с неприятными ситуациями, связанными с дальними путешествиями и поездками – есть большой риск попасть в аварию.

"…В первой половине месяца Деве удастся хорошо закрепиться на новой работе или на новой должности. Ее ждет успех в деятельности, продвижение к хорошим финансовым перспективам. Отлично будут складываться и взаимоотношения с партнерами…", – сказал астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что Девы являются "собачками", они получают удовольствие от подчинения. Астролог отметил, что представителям этого знака Зодиака вполне комфортно танцевать под чью-то дудку.