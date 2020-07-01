"Превратится в прах": Путин не сможет насладиться пожизненным правлением – астролог

По словам астролога, Путин не сможет долго радоваться результатам референдума в РФ / Reuters

Российское население в большинстве проголосует против поправок в Конституцию, которыми, по сути, будет разрешено нынешнему "хозяину Кремля" Владимиру Путину править пожизненно. Но посчитают голоса так, что получится около 70% "за". Однако радоваться этим конституционным изменениям Путину долго не суждено.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"После того, как режим Путина падет, эти поправки будут забракованы и отменены Конституционным судом РФ. Неделя голосования 25 июня-1 июля происходит на ретроградном Меркурии, к тому же еще и сгоревшем в ауре Солнца. Потому результаты данного референдума будут не более чем "филькиной грамотой", которая скоро исчезнет. Это – пустой звон, напрасные усилия, которые не будут иметь долгосрочных последствий", – убежден Росс.

Астролог отметил, что если проголосованные поправки и будут внесены в российскую конституцию, то лишь временно – об этом говорит расположение планет 1 июля, в финальный день референдума.

2021 год для Владимира Путина – последний год правления, заверил Влад Росс.

"Пожизненным правлением Путину точно не удастся насладиться, так как желаемый для него результат референдума сгорит очень быстро из-за неудачной даты референдума", – добавил астролог.

По мнению Влада Росса, даже астролог-любитель предостерег бы Путина насчет неблагоприятной даты.

"Нельзя референдум проводить на ретроградном Меркурии, да еще и на сожженном, потому что его результаты пойдут насмарку и просто превратятся в прах. Меркурий – это символ документов, писем, протоколов, а в ауре Солнца все это просто сгорит. Беда Путина в том числе в том, что рядом с ним нет астролога – он предпочел магов, экстрасенсов, шаманов и черные мессы с отрубленными головами баранов и прирезанными верблюдами", – отметил Росс.

Напомним, что 1 июля в Российской Федерации завершается неделя голосования за внесение изменений в Конституцию РФ, которые позволят Путину остаться у власти до 2036 года.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы сможете, перейдя по ссылке.