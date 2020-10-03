"Проявятся тайные враги": астролог предупредил о подставах

В октябре представителям одного знака Зодиака грозят проблемы с документами, спрогнозировал Росс.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 для Тельца. Эксперт предупредил, что у представителей этого знака Зодиака первая половина месяца может быть неблагоприятной.
В первой половине октября в жизни Тельцов могут проявиться тайные враги, возможны проблемы с оформление документов, рассказал Росс Главреду.
Собеседник отметил, что в этот период Тельцов могут подставить.
"…Нужно быть настороже, не соблазняться сладкими обещаниями, не идти на рискованные авантюры", – посоветовал эксперт.
Астролог добавил, что на вторую половину октября для Тельца более позитивный прогноз – люди, рожденные под этим знаком, могут добиться поставленных целей, перед ними откроются новые возможности.Читайте такжеЛунный календарь на октябрь 2020: названы "черные дни"
- Ранее Влад Росс сказал, что в октябре 2020 среди знаков Зодиака меньше всех фартить будет Водолеям.
- Астролог предупредил, что Водолеям могут выйти боком старые ошибки, на их голову будут щедро "сыпаться шишки".
Справка. Всего есть 12 знаков Зодиака. Телец – один из трех земных Знаков. Тельцами считаются люди, которые родились в период с 21 апреля по 21 мая.