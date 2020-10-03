"Проявятся тайные враги": астролог предупредил о подставах

В октябре Тельцам грозят подставы, сообщил астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 для Тельца. Эксперт предупредил, что у представителей этого знака Зодиака первая половина месяца может быть неблагоприятной.

В первой половине октября в жизни Тельцов могут проявиться тайные враги, возможны проблемы с оформление документов, рассказал Росс Главреду.

Собеседник отметил, что в этот период Тельцов могут подставить.

"…Нужно быть настороже, не соблазняться сладкими обещаниями, не идти на рискованные авантюры", – посоветовал эксперт.

Астролог добавил, что на вторую половину октября для Тельца более позитивный прогноз – люди, рожденные под этим знаком, могут добиться поставленных целей, перед ними откроются новые возможности.Читайте такжеЛунный календарь на октябрь 2020: названы "черные дни"

Ранее Влад Росс сказал, что в октябре 2020 среди знаков Зодиака меньше всех фартить будет Водолеям.

Астролог предупредил, что Водолеям могут выйти боком старые ошибки, на их голову будут щедро "сыпаться шишки".

Справка. Всего есть 12 знаков Зодиака. Телец – один из трех земных Знаков. Тельцами считаются люди, которые родились в период с 21 апреля по 21 мая.