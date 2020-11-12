Пятница, 13: что нельзя есть

В пятницу 13-го нельзя есть мясо и злаки, предупредила журналистка / УНИАН

Журналистка Мила Королева выяснила, что пятница, 13 ноября и 27-28 лунный день, будет неблагоприятной для приема в пищу двух продуктов.

В пятницу под запретом употребление злаков и мяса в любом виде, пишет tsn.ua.

По данным журналистки, вместо злаков и мяса стоит есть овощи, орехи, фрукты и зелень.

"…13 ноября под запретом находятся мясо и злаки..., их рекомендуется заменить овощами, фруктами, орехами и зеленью – сельдереем, пастернаком, базиликом, петрушкой, рукколой и листовым салатом", – посоветовала автор.

Королева добавила, что в четверг, 12 ноября (26-27 лунный день), нельзя пить алкоголь, поскольку даже бокал вина может нанести организму непоправимый вред.