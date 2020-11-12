Пятница, 13: что нельзя есть

В ближайшую пятницу лучше есть фрукты, орехи, овощи и зелень, посоветовала журналистка.
Журналистка Мила Королева выяснила, что пятница, 13 ноября и 27-28 лунный день, будет неблагоприятной для приема в пищу двух продуктов.
В пятницу под запретом употребление злаков и мяса в любом виде, пишет tsn.ua.
По данным журналистки, вместо злаков и мяса стоит есть овощи, орехи, фрукты и зелень.
"…13 ноября под запретом находятся мясо и злаки..., их рекомендуется заменить овощами, фруктами, орехами и зеленью – сельдереем, пастернаком, базиликом, петрушкой, рукколой и листовым салатом", – посоветовала автор.
Королева добавила, что в четверг, 12 ноября (26-27 лунный день), нельзя пить алкоголь, поскольку даже бокал вина может нанести организму непоправимый вред.
- Ранее был опубликован лунный календарь на ноябрь 2020 года. В календаре отмечено, что 28 ноября будет благоприятным днем для бизнеса и личной жизни.
- Также в лунном календаре указано, что на протяжении месяца будет три критических и неблагоприятных дня для начала новых дел, в частности, 22 число.
Автор: Екатерина Присяжнюк