"Рабы своего желудка" и самые неприхотливые в еде знаки: астролог составил рейтинг обжор

Астролог рассказал, какие знаки Зодиака спокойно сидят на хлебе и воде, а какие – жить не могут без изысканной и экзотической пищи / 1zoom.ru

Мало кто не любит вкусно поесть. Однако некоторые знаки Зодиака превращаются в "рабов своего желудка" и теряют чувство меры, а, попросту говоря, становятся обжорами. Другие же, напротив, настолько неприхотливы в еде, что могут довольствоваться хлебом и водой, спокойно придерживаются самых строгих диет и не требуют изысканных кушаний.

Кто из знаков Зодиака относится к одной категории, а кто – к другой, Главред узнал у астролога Влада Росса.

Рейтинг самых больших обжор:

Телец – самый большой любитель вкусно и много поесть. У представителей этого знака зодиака просто непомерный аппетит. Желудком управляет Луна, и именно она – в экзальтации в Тельце, поэтому Телец расположился на первом месте по обжорству. К слову, именно Тельцы – самые большие гурманы.

Более того, именно Тельца смело можно назвать чревоугодником, потому что, как правило, он не знает меры в еде. Портос из Трех мушкетеров однозначно был Тельцом.

Также Луна управляет зодиакальным знаком Рака. И представителям этого знака ни в коем случае нельзя сидеть на диетах, поскольку любые ограничения в пище могут пагубно сказаться на желудке Рака. Желудок Рака постоянно должен быть чем-то наполнен. А если он пуст, то в голову Ракам лезут самые дурные мысли.

Читайте такжеЛунный календарь на октябрь 2020: названы "черные дни"Третьи среди обжор – Весы. Ими управляет Венера, что и обуславливает их постоянное непреодолимое желание покушать. Весам также не стоит увлекаться голоданием и диетами.

Кроме того, отличный аппетит всегда у Стрельца. При этом Стрелец очень любит экзотическую кухню и необычные продукты.

Наиболее неприхотливые в еде знаки Зодиака:

Легко придерживается диет и без ущерба для здоровья Козерог. Он способен выживать в самых экстремальных ситуациях, в условиях скудного и очень ограниченного меню, по сути, на одной воде. Раньше, когда корабль терпел крушение, из всего экипажа выживали именно Козероги.

Нечто похожее можно сказать и Скорпионе. Он легко выживает на воде и хлебе. Он – самый живучий знак Зодиака: попав в экстремальную ситуацию, не требует много еды и не брезгует употреблять в пищу то, что другие бы не решились: трупы, мышей – что угодно.

Также и Овен неприхотлив в еде и ест очень мало.

Водолей легко способен утихомирить свой желудок. Представителей этого знака сложно отнести к обжорам.

То же касается и Девы. Но для нее важен правильный прием пищи. К своему питанию Дева обычно подходит очень взвешенно и рационально. Для представителей этого знака благоприятны разного рода диеты, особенно полезны для них злаки, в частности, разнообразные кашки.

Что же касается остальных знаков Зодиака (Близнецов, Льва и Рыб), то у них 50/50: иногда в них просыпается обжора, иногда им очень хочется посмаковать чем-то вкусненьким и необычным, но чаще они непритязательны в еде и способны насытиться небольшим количеством пищи.

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