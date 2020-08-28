"Расцвет романтики": астролог сказал, когда возможна большая любовь

В сентябре возможна большая любовь, сообщил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в сентябре до 6 числа романтические отношения под большим вопросом, а потом ожидается расцвет романтики.

Сентябрь подарит божественные чувства – большую любовь, появится нежное настроение, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, 6 сентября Венера перейдет в зодиакальный знак Льва, и наступит отличное время для преподнесения подарков, можно оказывать знаки внимания и обручаться.

"…в сентябре стоит проводить больше времени с любимым человеком – это будет прекрасный месяц для любви, поскольку сложится гармоничный аспект между Марсом и Венерой, планетами, связанными с любовью и сексом. В этом плане все наладится", – сказал астролог.

Ранее астрологи сообщили, что в сентябре 2020 года у Овнов будет прорывной период. Представителям этого знака Зодиака прогнозировалась возможность воплотить в жизнь даже самую сложную цель.