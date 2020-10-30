"Рай для мошенников": астролог сказал, когда деньги будут "утекать сквозь пальцы"

В определенный период ноября можно часто тратиться на ерунду, отметил эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2020 года для всех знаков Зодиака и отметил, что месяц будет просто раем для мошенников.
На протяжении ноября у людей деньги будут буквально "утекать сквозь пальцы", особенно до 20 числа – можно часто тратить средства на ерунду, поэтому лучше не делать крупные покупки, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник предупредил, что в ноябре едва ли не ежедневно придется сталкиваться с мошенниками.
"…вам могут регулярно названивать или присылать SMS-сообщения с попыткой навязать кредит и тому подобное. В ноябре будет просто рай для мошенников, потому всем следует быть крайне осторожными и бдительными", – добавил Росс.
Эксперт посоветовал в ноябре не брать с собой крупные суммы, поскольку есть большой риск стать жертвой грабителей.
- Ранее Влад Росс предупредил, что в начале ноября текущего года будет опасный период.
- Астролог сказал, что с 1 по 6 ноября возможны самые серьезные и масштабные аварии, есть угроза несчастных случаев. Эксперт посоветовал в этот период отказаться от путешествий на большие расстояния.