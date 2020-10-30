"Рай для мошенников": астролог сказал, когда деньги будут "утекать сквозь пальцы"

До 20 ноября деньги будут "утекать сквозь пальцы", спрогнозировал Влад Росс / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2020 года для всех знаков Зодиака и отметил, что месяц будет просто раем для мошенников.

На протяжении ноября у людей деньги будут буквально "утекать сквозь пальцы", особенно до 20 числа – можно часто тратить средства на ерунду, поэтому лучше не делать крупные покупки, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что в ноябре едва ли не ежедневно придется сталкиваться с мошенниками.

"…вам могут регулярно названивать или присылать SMS-сообщения с попыткой навязать кредит и тому подобное. В ноябре будет просто рай для мошенников, потому всем следует быть крайне осторожными и бдительными", – добавил Росс.

Эксперт посоветовал в ноябре не брать с собой крупные суммы, поскольку есть большой риск стать жертвой грабителей.