Ретроградный Меркурий 2020: астролог назвала главное правило

В ретро-Меркурий противопоказаны покупки, сообщила Василиса Володина / Скриншот с instagram.com/vasilisa.volodina

Российский астролог Василиса Володина поделилась, что есть основное правило в период, который называется ретроградный Меркурий, – нельзя покупать.

Если очень хочется что-то купить, сначала нужно посмотреть, нет ли у вас такой же вещи или похожей, рассказала эксперт в видео, которое размещено на ее странице в Instagram.

Эксперт посоветовала до совершения покупки подумать несколько дней, а в случае приобретения чего-либо проверять товар, хранить чек, не срезать бирки и не уничтожать упаковку.

"...основное правило – покупать во время ретро-Меркурия нельзя… В этот период покупки лучше делать в интернет-магазинах. Можно набрать товар в корзину, а потом удалить…", – отметила Володина.

Напомним, новый период под названием ретроградный Меркурий 2020 начался 14 октября. Период ретроградности Меркурия продлится до 3 ноября.

Ранее Василиса Володина сообщила, что ретро-Меркурий влиял на коронавирус Covid-19 – в этот период вирус не так быстро распространялся.