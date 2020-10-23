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Ретроградный Меркурий 2020: астролог назвала главное правило

23 октября 2020, 15:33

В период ретроградности Меркурия не стоит спонтанно что-то покупать, посоветовала эксперт.

Володина сообщила, что в период ретроградного Меркурия противопоказаны покупки – Ретроградный Меркурий
В ретро-Меркурий противопоказаны покупки, сообщила Василиса Володина / Скриншот с instagram.com/vasilisa.volodina

Российский астролог Василиса Володина поделилась, что есть основное правило в период, который называется ретроградный Меркурий, – нельзя покупать.

Если очень хочется что-то купить, сначала нужно посмотреть, нет ли у вас такой же вещи или похожей, рассказала эксперт в видео, которое размещено на ее странице в Instagram.

Эксперт посоветовала до совершения покупки подумать несколько дней, а в случае приобретения чего-либо проверять товар, хранить чек, не срезать бирки и не уничтожать упаковку.

"...основное правило – покупать во время ретро-Меркурия нельзя… В этот период покупки лучше делать в интернет-магазинах. Можно набрать товар в корзину, а потом удалить…", – отметила Володина.

  • Напомним, новый период под названием ретроградный Меркурий 2020 начался 14 октября. Период ретроградности Меркурия продлится до 3 ноября.
  • Ранее Василиса Володина сообщила, что ретро-Меркурий влиял на коронавирус Covid-19 – в этот период вирус не так быстро распространялся.

Что такое ретроградность планеты

Ретроградность планеты – попятное движение – это определенный период, сообщает Википедия.

В период ретроградности планеты наблюдателям с Земли кажется, что небесное тело "замирает" в одной точке, а потом начинает двигаться в обратном направлении.

Instagram Василиса Володина ретроградный Меркурий 2020
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