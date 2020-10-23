Ретроградный Меркурий 2020: астролог назвала главное правило

В период ретроградности Меркурия не стоит спонтанно что-то покупать, посоветовала эксперт.
Российский астролог Василиса Володина поделилась, что есть основное правило в период, который называется ретроградный Меркурий, – нельзя покупать.
Если очень хочется что-то купить, сначала нужно посмотреть, нет ли у вас такой же вещи или похожей, рассказала эксперт в видео, которое размещено на ее странице в Instagram.
Эксперт посоветовала до совершения покупки подумать несколько дней, а в случае приобретения чего-либо проверять товар, хранить чек, не срезать бирки и не уничтожать упаковку.
"...основное правило – покупать во время ретро-Меркурия нельзя… В этот период покупки лучше делать в интернет-магазинах. Можно набрать товар в корзину, а потом удалить…", – отметила Володина.
- Напомним, новый период под названием ретроградный Меркурий 2020 начался 14 октября. Период ретроградности Меркурия продлится до 3 ноября.
- Ранее Василиса Володина сообщила, что ретро-Меркурий влиял на коронавирус Covid-19 – в этот период вирус не так быстро распространялся.
Что такое ретроградность планеты
Ретроградность планеты – попятное движение – это определенный период, сообщает Википедия.
В период ретроградности планеты наблюдателям с Земли кажется, что небесное тело "замирает" в одной точке, а потом начинает двигаться в обратном направлении.