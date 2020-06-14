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Ретроградный Меркурий в июне 2020: астролог раскрыл особенности

14 июня 2020, 13:25

На июньский "ретро" Меркурий можно не обращать внимания, сказал эксперт.

Астролог поделился, что в июне ретроградность Меркурия будет сожжена – Ретроградный Меркурий 2020
В июне ретроградность Меркурия будет сожжена, поделился астролог / Reuters

В июне Меркурий начнет ретроградное движение в соединении с Сириусом, который считается звездой богов и пороков.

На ретроградность планеты можно не обращать внимания, поскольку ее полностью сжигает божественность Сириуса, рассказал нумеролог и астролог Игорь Мехеда Obozrevatel.

Собеседник добавил, что в период ретроградного Меркурия будет солнечное затмение (21 июня), а затмение, в частности, затмевает ретроградность.

"…Затмение все затмевает, в том числе и ретроградность. Поэтому Меркурий на самом деле будет вести себя абсолютно непредсказуемо… Он может работать и на позитив, и на негатив, и в таких ключах, которые не известны астрологам", – заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что период под названием ретроградный Меркурий начнется 18 июня и продлится до 12 июля. Период ретроградности Меркурии немного накладывается на период ретроградной Венеры. Венера начала "пятиться назад" с 13 мая, и такое явление продлится до 25 июня.

Игорь Мехеда ретроградный Меркурий затмение Солнечное затмение
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