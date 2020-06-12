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Ретроградный Меркурий 2020: что грозит, и за какие дела не браться

12 июня 2020, 03:04

Период ретроградного Меркурия продлится до 12 июля.

Астролог посоветовал в период ретроградного Меркурия не браться за некоторые дела – Ретроградный Меркурий июнь 2020
В период ретроградного Меркурия не стоит браться за некоторые дела, посоветовал астролог / Reuters

С четверга, 18 июня, стартует период, который называется ретроградный Меркурий – в это время наблюдателям с Земли кажется, что планета-покровитель коммерции и торговли замирает в одной точке и начинает двигаться в обратном направлении.

Меркурий будет ретроградным до 12 июля. Период ретроградного Меркурия немного накладывается на период ретроградной Венеры – планета начала "пятиться назад" с 13 мая, и такое явление продлится до 25 июня.

Астролог Влад Росс рассказал Главреду, какой негатив несут ретроградные планеты, что можно делать, а за какие дела не стоит браться.

Ретроградный Меркурий 2020 и ретроградная Венера – что грозит:

  • Ретроградные планеты будут способствовать возобновлению конфликтных ситуаций, и на Донбассе снова может стать "горячо";
  • Возвращение к старым незавершенным делам, к ним нужно отнестись с особым вниманием и осторожностью;
  • Острое ощущение усталости от предыдущих перипетий и сложностей, но появится надежда на перемены к лучшему.

"Ретро" Меркурий 2020 и ретроградная Венера – за какие дела не браться:

  • Не время для открытия нового бизнеса и начала новых дел;
  • С 18 по 27 июня будет самый неблагоприятный период для важных и больших покупок и вложения средств, особенно в недвижимость.

Меркурий ретроградный и "ретро" Венера – что можно делать:

  • Исправлять ошибки и промахи;
  • Может увенчаться успехом попытка доделать старый "зависший" проект или восстановить старый бизнес;
  • С 18 июня наступят лучшие дни для восстановления бизнеса, который был до китайского коронавируса, особенно благоприятный период для возвращения к нормальной работе начнется с 28 числа;
  • Стоит проанализировать недавние события и пересмотреть свое прошлое.

Влад Росс астролог ретроградный Меркурий
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