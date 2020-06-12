Ретроградный Меркурий 2020: что грозит, и за какие дела не браться

В период ретроградного Меркурия не стоит браться за некоторые дела, посоветовал астролог / Reuters

С четверга, 18 июня, стартует период, который называется ретроградный Меркурий – в это время наблюдателям с Земли кажется, что планета-покровитель коммерции и торговли замирает в одной точке и начинает двигаться в обратном направлении.

Меркурий будет ретроградным до 12 июля. Период ретроградного Меркурия немного накладывается на период ретроградной Венеры – планета начала "пятиться назад" с 13 мая, и такое явление продлится до 25 июня.

Астролог Влад Росс рассказал Главреду, какой негатив несут ретроградные планеты, что можно делать, а за какие дела не стоит браться.

Ретроградный Меркурий 2020 и ретроградная Венера – что грозит:

Ретроградные планеты будут способствовать возобновлению конфликтных ситуаций, и на Донбассе снова может стать "горячо";

Возвращение к старым незавершенным делам, к ним нужно отнестись с особым вниманием и осторожностью;

Острое ощущение усталости от предыдущих перипетий и сложностей, но появится надежда на перемены к лучшему.

"Ретро" Меркурий 2020 и ретроградная Венера – за какие дела не браться:

Не время для открытия нового бизнеса и начала новых дел;

С 18 по 27 июня будет самый неблагоприятный период для важных и больших покупок и вложения средств, особенно в недвижимость.

Меркурий ретроградный и "ретро" Венера – что можно делать: