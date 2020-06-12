Ретроградный Меркурий 2020: что грозит, и за какие дела не браться

Период ретроградного Меркурия продлится до 12 июля.
С четверга, 18 июня, стартует период, который называется ретроградный Меркурий – в это время наблюдателям с Земли кажется, что планета-покровитель коммерции и торговли замирает в одной точке и начинает двигаться в обратном направлении.
Меркурий будет ретроградным до 12 июля. Период ретроградного Меркурия немного накладывается на период ретроградной Венеры – планета начала "пятиться назад" с 13 мая, и такое явление продлится до 25 июня.
Астролог Влад Росс рассказал Главреду, какой негатив несут ретроградные планеты, что можно делать, а за какие дела не стоит браться.
Ретроградный Меркурий 2020 и ретроградная Венера – что грозит:
- Ретроградные планеты будут способствовать возобновлению конфликтных ситуаций, и на Донбассе снова может стать "горячо";
- Возвращение к старым незавершенным делам, к ним нужно отнестись с особым вниманием и осторожностью;
- Острое ощущение усталости от предыдущих перипетий и сложностей, но появится надежда на перемены к лучшему.
"Ретро" Меркурий 2020 и ретроградная Венера – за какие дела не браться:
- Не время для открытия нового бизнеса и начала новых дел;
- С 18 по 27 июня будет самый неблагоприятный период для важных и больших покупок и вложения средств, особенно в недвижимость.
Меркурий ретроградный и "ретро" Венера – что можно делать:
- Исправлять ошибки и промахи;
- Может увенчаться успехом попытка доделать старый "зависший" проект или восстановить старый бизнес;
- С 18 июня наступят лучшие дни для восстановления бизнеса, который был до китайского коронавируса, особенно благоприятный период для возвращения к нормальной работе начнется с 28 числа;
- Стоит проанализировать недавние события и пересмотреть свое прошлое.
Автор: Екатерина Присяжнюк