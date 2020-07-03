"Свержение Лукашенко": астролог сказал, когда в Беларуси начнется революция

В Беларуси после выборов президента начнется революция, поделился астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в Беларуси после очередных президентских выборов, которые запланированы на 9 августа, начнется революция.

Белорусский лидер Александр Лукашенко утратит власть, народ поднимется и свергнет диктатора, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, после революции Беларуси не грозят события, которые были в Украине после Революции Достоинства – нападение Российской Федерации и захват территории, поскольку белорусское государство находится "под крылом" РФ.

"Лукашенко часто называют "тараканом", так вот, судя по звездам, его прихлопнут, как таракана тапком. Он утратит власть, так как после выборов 9 августа в Беларуси начнется революция. Дай бог, чтобы она была мирной. Беларуси этого сценария не миновать…", – сказал он.

Напомним, Александр Лукашенко впервые занял пост президента Беларуси в 1994 году. Лукашенко является первым президентом независимой Беларуси.

Ранее Влад Росс говорил, что в 2020 году Лукашенко может неожиданно потерять власть. Астролог предупредил, что в белорусском государстве могут внезапно начаться бунты.