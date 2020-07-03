УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

"Свержение Лукашенко": астролог сказал, когда в Беларуси начнется революция

Беларуси после революции не грозит агрессия РФ, отметил эксперт.

3 июля 2020, 09:34
Астролог поделился, что в Беларуси после выборов президента начнется революция – Революция в Беларуси 2020
В Беларуси после выборов президента начнется революция, поделился астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в Беларуси после очередных президентских выборов, которые запланированы на 9 августа, начнется революция.

Белорусский лидер Александр Лукашенко утратит власть, народ поднимется и свергнет диктатора, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, после революции Беларуси не грозят события, которые были в Украине после Революции Достоинства – нападение Российской Федерации и захват территории, поскольку белорусское государство находится "под крылом" РФ.

"Лукашенко часто называют "тараканом", так вот, судя по звездам, его прихлопнут, как таракана тапком. Он утратит власть, так как после выборов 9 августа в Беларуси начнется революция. Дай бог, чтобы она была мирной. Беларуси этого сценария не миновать…", – сказал он.

Напомним, Александр Лукашенко впервые занял пост президента Беларуси в 1994 году. Лукашенко является первым президентом независимой Беларуси.

Ранее Влад Росс говорил, что в 2020 году Лукашенко может неожиданно потерять власть. Астролог предупредил, что в белорусском государстве могут внезапно начаться бунты.

Влад Росс Гороскоп 2020 Александр Лукашенко революция Владимир Путин
Сейчас вы просматриваете новость «"Свержение Лукашенко": астролог сказал, когда в Беларуси начнется революция». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:09
"Долбое*ы как ты тут лазят": Кличко набросился на руфера Мустанга
09:55
Чат с экспертом-международником Илией Кусой
09:49
Референдум по обнулению - самый большой проигрыш Путина мнение
09:41
Экс-посол США пригрозил России новыми "самыми тяжелыми" санкциями
09:34
"Свержение Лукашенко": астролог сказал, когда в Беларуси начнется революция
09:26
Болит зуб: названы домашние средства от боли
09:07
Коронавирус в Украине и мире 3 июля: сколько жертв и зараженных к 3 июля Видео
09:06
У Зеленского назвали главную проблему Смолия на посту главы НБУ Видео
08:54
Главный инфекционист США предупредил о новой опасности коронавируса Видео
08:41
Covid-19 в Украине преодолел новую психологическую отметку Видео
08:40
На чем основываются страшилки шоколадолюбов по поводу отставки Смолия мнение
08:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 июля: успешный риск, ослабление ауры и новая влюбленность Видео
07:58
Курс доллара в Украине поставил антирекорд
07:36
Польша вернула обязательный карантин для авиапассажиров из Украины
06:54
Чем грозят Украине правки в российскую конституцию мнение
06:33
Двум знакам Зодиака в июле грозят "удары" по здоровью – астролог
06:10
Супрун рассказала, как правильно носить маску во избежание заражения COVID-19
06:02
Что нельзя делать на Ивана Купала и почему Видео
05:28
"Катастрофический обвал гривны": эксперт оценил сценарий с гиперинфляцией
04:57
Можно ли заразиться COVID-19 в бассейне: Комаровский дал ответ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять