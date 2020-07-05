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Астролог объяснил, почему в Беларуси неизбежен "майдан"

Путин будет делать все, чтобы Лукашенко остался у власти, отметил эксперт.

5 июля 2020, 02:03
Астролог предупредил, что в Беларуси неизбежна революция – Революция в Беларуси 2020
В Беларуси неизбежна революция, предупредил астролог / Reuters

В Беларуси "майдан" неизбежен, поскольку революционные события будут подогреваться американскими спецслужбами.

Президенту России Владимиру Путину абсолютно невыгодна революция в Беларуси, поэтому он будет делать все, чтобы белорусский лидер Александр Лукашенко остался у власти, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По его словам, глава РФ понимает, что, если в Беларуси свергнут Лукашенко, то такие же события неминуемо развернутся и в Москве.

"…Однако "майдан" в Беларуси будет подогреваться спецслужбами США, потому революционных событий не избежать… То есть, если на этих выборах (выборы президента, запланированы на август – Ред.) по бумагам победит Лукашенко, то произойдет что-то, из-за чего он в итоге править не будет…", – сказал эксперт.

Ранее Влад Росс говорил, что в Беларуси после очередных президентских выборов, запланированных на 9 августа, начнется революция. Астролог добавил, что Александр Лукашенко утратит власть, его свергнет народ.

Влад Росс Александр Лукашенко революция Владимир Путин
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