Шаман проведет обряд освобождения России от демона на Красной площади – астролог

Астролог уверен, что шаману Габышеву удастся выполнить миссию и изгнать Путина / ppetrovichch/Instagram

Несмотря на то, что шаман Александр Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", насильственно госпитализирован в психиатрическую больницу, ему удастся совершить задуманное.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, Габышев родился под знаком Змееносца, а такие люди, как правило, очень одухотворенные, с высоким сознанием.

"Александр Габышев родился 22 ноября 1968 года – в последнем градусе Скорпиона и в начале Стрельца, а это – точка входа высших сил. Это говорит о том, что он был избран для свершения высокой миссии, которая состоит в том, чтобы свергнуть злого демона Путина с престола", – отметил Росс.

Влад Росс обратил внимание на то, что любая попытка препятствовать походу Габышева и задержать его сопровождается разнообразными потрясениями в России. Так, например, когда Габышева закрыли в психушке, где он находится сейчас, до исторического минимума обрушились цены на нефть, что для России сродни катастрофе.

"Когда шаман выдвинулся в поход в первый раз, затонула российская подлодка, случился ядерный взрыв в Архангельской области. Во второй раз – у Путина резко ухудшилось здоровье. Именно после этого "хозяин Кремля" поверил, что все это неспроста и стал опасаться Габышева. В результате поход шамана прервали", – напомнил астролог.

Сейчас Габышева удерживают в психоневрологическом диспансере в Якутске, а юристы, помогающие шаману, даже обратились в ЕСПЧ по этому поводу. Однако Влад Росс убежден, что как бы шамана ни удерживали в больнице, какими бы препаратами ни пичкали, все равно его будут вынуждены освободить, и шаман осуществит задуманное.

"21 июня, в день кольцевого солнечного затмения, шаман неизбежно пойдет на Путина вновь. На этот раз – на лошадях, чтобы быстрее добраться до Москвы и произвести магический обряд освобождения России от демона на Красной площади", – считает Росс.

Астролог утверждает, что звезды будут способствовать шаману в осуществлении задуманного.

"В гороскопе Габышева есть соединение Солнца и Нептуна, где Нептун – это планета мистики шаманизма, одухотворенности и общения с высшими силами. Плюс – Юпитер в соединении с Ураном в доме власти, что является показателем того, что этому человеку предначертано свергнуть царя. А если кто-то тронет Габышева или попытается умертвить, то через пару месяцев в России случится масштабная революция. Габышев – это предвестник революции, и Юпитер в соединении с Ураном и Марсом в доме власти указывает на это. Он способен поднять народ на восстание и повергнуть Россию в хаос. Так что шаман Габышев – это российский Че Гевара", – пояснил Влад Росс.

Астролог считает, что Путину пришлось поверить в силу Габышева и попытаться защититься.

"Для Путина нашли бурятских шаманов, которые осуществили магические акты на верблюдах против Александра Габышева. Но Габышев намного сильнее всех их. Потому российская власть послала за шаманом московский спецназ, так как якутские омоновцы отказались задерживать его и закрывать в дурдоме. В этом московском спецназе был человек, связанный каким-то образом с президентом Чечни, и, посмотрите, Кадыров тут же заболел коронавирусом. Более того, двое из тех людей, которые в прошлом году повязали Габышева, покончили с собой", – отметил Росс.

"Абсолютно уверен, что у Габышева получится выполнить свою миссию – звезды будут этому способствовать. До 21 июня каким-то образом он сумеет покинуть психиатрическую больницу и сможет вовремя отправиться на Москву", – подытожил астролог.

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