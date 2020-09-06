"Щедрая осень": одному знаку Зодиака светит крупный доход

Представителям одного знака Зодиака может начать приносить прибыль давний проект, спрогнозировали астрологи.
Сентябрь 2020 может оказаться щедрым для знака Зодиака Kозерог, Козерогам светит довольно крупный доход.
Козероги могут получить деньги от проекта, который был реализован в прошлом и забыт, приводит прогноз астрологов slovofraza.com.
Эксперты посоветовали Козерогам отложить деньги, а потом использовать для инвестирования в воплощение новой идеи или в саморазвитие.
"…этот зодиакальный представитель старается достигать новых денежных и карьерных вершин за счет самоотдачи и продуктивной работы. Bы выкладываетесь максимально, не жалеете себя и умеете ждать. Однако богатство в сентябре все равно окажется большой неожиданностью", – говорится в материале.
- Ранее Влад Росс говорил, что Козерогам в сентябре 2020 грозит взлом авто, ограбление квартиры и низвержение с поста.
- Астролог поделился, что представителям этого знака Зодиака стоит очень аккуратно вести себя с начальством и бизнес-партнерами.
Автор: Екатерина Присяжнюк