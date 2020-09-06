"Щедрая осень": одному знаку Зодиака светит крупный доход

Козерогам в сентябре спрогнозирован довольно крупный доход / УНИАН

Сентябрь 2020 может оказаться щедрым для знака Зодиака Kозерог, Козерогам светит довольно крупный доход.

Козероги могут получить деньги от проекта, который был реализован в прошлом и забыт, приводит прогноз астрологов slovofraza.com.

Эксперты посоветовали Козерогам отложить деньги, а потом использовать для инвестирования в воплощение новой идеи или в саморазвитие.

"…этот зодиакальный представитель старается достигать новых денежных и карьерных вершин за счет самоотдачи и продуктивной работы. Bы выкладываетесь максимально, не жалеете себя и умеете ждать. Однако богатство в сентябре все равно окажется большой неожиданностью", – говорится в материале.