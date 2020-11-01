"Слава и высокие посты": одному знаку Зодиака спрогнозирован прорыв в карьере

Водолеям в ноябре спрогнозирован карьерный прорыв, сообщил астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2020 для Водолея и отметил, что представителям этого знака Зодиака светят слава, высокие должности и серьезные регалии.

Водолеи могут достичь целей, которые были поставлены, можно удачно сменить работу, возможны позитивные изменения в бизнесе, поделился эксперт с Главредом.

По словам собеседника, людям, рожденным под этим знаком, светит продвижение во всем, что связано с театральной деятельностью и телевидением.

Росс добавил, что в ноябре Водолеи могут сорвать большой куш в казино.

"…У Водолея намечается продвижение в карьере: он может занять высокие должности и влиятельные посты, получить серьезные регалии, а также достичь поставленных целей. Все то, что раньше было недостижимо для Водолея, в этом месяце станет покоренной вершиной…", – сказал астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что в ноябре 2020 главными счастливчиками будут Скорпионы.

Астролог прогнозировал, что Скорпионам, несмотря на карантин из-за коронавируса COVID-19, нужно продвигать себя в обществе, поскольку им светит несказанный фарт в партнерских взаимосвязях.