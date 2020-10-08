"Смакуют сплетни": астролог указал на любителей "желтухи"

Близнецы – любители "желтухи", рассказал Влад Росс / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс поделился, что среди знаков Зодиака любителями "желтухи" являются Близнецы, они "смакуют сплетни".

Представители этого знака являются большими сплетниками, рассказал Росс Главреду.

По его словам, Близнецы двуличны, могут одно говорить в глаза, а совершенно другое – за глаза.

"…Близнецы чрезмерно нервничают по поводу и без или испытывают мандраж. Они – любители "желтухи", любят смаковать сплетни или какую-то негативную информацию из Сети…", – сказал эксперт.

Ранее Влад Росс составил гороскоп для Близнецов на октябрь 2020 года.

Астролог говорил, что в первой половине месяца Близнецам грозит "непруха", в частности, возможны несчастные случаи.