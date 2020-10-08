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"Смакуют сплетни": астролог указал на любителей "желтухи"

8 октября 2020, 15:43

Один из воздушных знаков Зодиака – большой сплетник, сообщил Росс.

Влад Росс рассказал, что Близнецы – любители желтухи – Близнецы гороскоп
Близнецы – любители "желтухи", рассказал Влад Росс / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс поделился, что среди знаков Зодиака любителями "желтухи" являются Близнецы, они "смакуют сплетни".

Представители этого знака являются большими сплетниками, рассказал Росс Главреду.

По его словам, Близнецы двуличны, могут одно говорить в глаза, а совершенно другое – за глаза.

"…Близнецы чрезмерно нервничают по поводу и без или испытывают мандраж. Они – любители "желтухи", любят смаковать сплетни или какую-то негативную информацию из Сети…", – сказал эксперт.

Знак Зодиака Близнецы

В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Близнецы – один из трех воздушных знаков Зодиака. Близнецами считают людей, которые родились с 22 мая по 21 июня.

Влад Росс Гороскоп 2020 гороскоп Близнецы
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