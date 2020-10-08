"Смакуют сплетни": астролог указал на любителей "желтухи"

Один из воздушных знаков Зодиака – большой сплетник, сообщил Росс.
Астролог Влад Росс поделился, что среди знаков Зодиака любителями "желтухи" являются Близнецы, они "смакуют сплетни".
Представители этого знака являются большими сплетниками, рассказал Росс Главреду.
По его словам, Близнецы двуличны, могут одно говорить в глаза, а совершенно другое – за глаза.
"…Близнецы чрезмерно нервничают по поводу и без или испытывают мандраж. Они – любители "желтухи", любят смаковать сплетни или какую-то негативную информацию из Сети…", – сказал эксперт.
- Ранее Влад Росс составил гороскоп для Близнецов на октябрь 2020 года.
- Астролог говорил, что в первой половине месяца Близнецам грозит "непруха", в частности, возможны несчастные случаи.
Знак Зодиака Близнецы
В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Близнецы – один из трех воздушных знаков Зодиака. Близнецами считают людей, которые родились с 22 мая по 21 июня.
Автор: Екатерина Присяжнюк