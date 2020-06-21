Солнечное затмение 21 июня 2020: когда наблюдать в Украине и кому грозят ужасы

Собрана самая интересная информация насчет июньского солнечного затмения / Reuters

В воскресенье, 21 июня (день летнего солнцестояния), будет кольцевое солнечное затмение, его также называют сатанинским. Явление лучше всего будет видно в Индии, в Китае, в Австралии, в Непале, во Вьетнаме, в Лаосе, в Таиланде, в Индонезии, в Камбодже, на востоке Африки.

В местах, в которых лучше всего будет видно затмение, разгуляются ужасы, которые принесет это явление – множество ураганов, сели, цунами, землетрясения, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По его словам, затмение будет ярким на Кавказе, поэтому там может обостриться ситуация, возможны конфликты или протесты в Чечне и в Дагестане, а в горах будет велика вероятность схождения селевых потоков.

Главред решил собрать всю самую интересную информацию относительно будущего затмения, в частности, когда его можно наблюдать в Украине, что стоит делать в этот день и от каких дел отказаться.

Когда будет солнечное затмение в Украине

В Киеве затмение можно будет наблюдать около 9:40.

Росс говорил, что Украину затмение не сильно зацепит, поскольку в нашей стране оно будет скорее полутеневым, чем кольцевым. Астролог добавил, что явление лучше всего будет видно на Донбассе, поэтому там снова может стать очень "горячо".

"Лучше всего затмение будет видно на Донбассе, потому есть опасность эскалации ситуации... А ретроградные Меркурий и Венера только "подольют масла в огонь" и будут способствовать возобновлению конфликтных ситуаций…", – говорил эксперт.

На что повлияет солнечное затмение 2020

Астролог Марина Скади говорила, что июньское затмение будет иметь влияние на коллектив и на мировые события.

Эксперт добавила, что 21 июня огромную силу предаст летнее солнцестояние, в этот день закладывается фон событий на ближайшие полгода.

"…День летнего солнцестояния – день силы, несет в себе увеличение целительных способностей трав и воды. Это кульминация жизненной энергии, поэтому все традиции и обряды связаны с главными ее элементами: огнем, водой и травами…", – сказала она.

Что нельзя делать в солнечное затмение 21 июня 2020 и чем лучше заняться

Нумеролог и астролог Игорь Мехеда говорил, что в день затмения в природе появятся огромные волны энергии, которые могут негативно повлиять на здоровье человека.

От чего лучше отказаться 21 июня:

От принятия рискованных решений;

От физической активности.

Что делать в день затмения:

Остаться дома;

Дольше поспать.

Также в день затмения можно провести несколько ритуалов с водой.

Ритуалы на солнечное затмение 2020: ритуал с водой №1

Росс советовал за 30 минут до затмения принять ванну, душ или искупаться в водоеме, лечь головой на северо-восток и попытаться визуализировать свое "письмо к Вселенной". Эксперт отметил, что нужно четко представить, как бы вы хотели усовершенствоваться, и что хотелось бы изменить.

Через 30 минут после затмения нужно принять контрастный душ или поплавать в водоеме на протяжении семи минут, чтобы очиститься. После первых "водных процедур" стоит одеться во что-то новое или просто завернуться в новое полотенце.

Ритуалы на солнечное затмение 2020: ритуал с водой №2

Мехеда посоветовал провести ритуал, который может привлечь в жизнь "выстрел" позитива уже через три дня после затмения.

По его словам, если не провести ритуал, в жизни начнется период непредсказуемости.

Для проведения ритуала понадобятся два стакана с водой и зеркало. За 19 минут до пика затмения нужно "стереть негатив" – представить, как ушли все проблемы, болезни и препятствия.

В 09:41:14 необходимо пять раз прочесть мантру "Ом". Потом на протяжении 19 минут необходимо программировать себя на позитив – представляйте, что вы становитесь здоровыми, успешными, сильными и богатыми.

После этого сначала выпейте воду из того скана, который стоит слева, а потом – из того, что справа.

На солнечное затмение нельзя смотреть невооруженным глазом из-за того, что можно получить сильный ожог сетчатки глаза, и это явление не будет в полной мере видно в Украине, но за ним можно будет понаблюдать в Сети.

Солнечное затмение 21 июня – онлайн-трансляция

С 5 июня начался коридор затмений, этот период закончится 21 числа. Следующее затмение солнца пройдет 14 декабря, оно будет полным.

Календарь затмений