Солнечное затмение 21 июня 2020 года: когда, где смотреть и что делать

Собраны главные факты относительно солнечного затмения, которое будет 21 июня / Reuters

Кольцевое солнечное затмение (называется сатанинским), которое пройдет 21 июня, лучше всего будет видно в Китае, в Индии, в Таиланде, в Индонезии, в Австралии, в Непале, во Вьетнаме, в Лаосе, в Камбодже и на востоке Африки.

В Украине затмение не будет видно в полной мере, в нашей стране оно будет скорее полутеневым, чем кольцевым, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По его словам, в украинском государстве июньское затмение лучше всего будет видно на Донбассе.

Главред решил собрать главные факты относительно будущего затмения – во сколько солнечное затмение, где можно будет увидеть это явление, и что можно делать в этот день.

Когда будет солнечное затмение 2020

По данным Википедии, кольцеобразное лучше всего будет видно в ряде населенных пунктов утром, и его длительность составит около минуты.

/ Скриншот с wikipedia.org

Максимальную фазу затмения можно будет наблюдать в индийском штате Уттаракханд. Максимальная длительность полной фазы затмения составит всего 38 секунд.

Когда будет солнечное затмение в Украине

В Киеве затмение стартует около 08:29, максимальная фаза будет около 08:51, а закончится явление около 09:14.

Поскольку в Украине июньское затмение не будет хорошо видно, за этим явлением можно понаблюдать в Сети.

Солнечное затмение – онлайн

Если у вас нет специальных приспособлений – линзы, очки, щитки сварщика, то за солнечным затмением лучше наблюдать именно онлайн.

Почему нельзя смотреть на солнечное затмение невооруженным глазом

Если смотреть на затмение без защиты, можно получить сильный ожог сетчатки, поскольку на глаза воздействуют ультрафиолетовые и инфракрасные волны.

На затмение можно делать некоторые ритуалы, которые, как считается, могут помочь улучшить жизнь.

Солнечное затмение – июнь 2020: ритуал с водой №1

Астролог, нумеролог Игорь Мехеда в блоге на Obozrevatel посоветовал провести ритуал, который может привлечь в жизнь "выстрел" позитива уже через три дня после затмения.

По его словам, если не провести ритуал, в жизни начнется период непредсказуемости.

Для проведения ритуала понадобятся два стакана с водой и зеркало. За 19 минут до пика затмения нужно "стереть негатив" – представить, как ушли все проблемы, болезни и препятствия.

В 09:41:14 необходимо пять раз прочесть мантру "Ом". Потом на протяжении 19 минут необходимо программировать себя на позитив – представляйте, что вы становитесь здоровыми, успешными, сильными и богатыми.

После этого сначала выпейте воду из того скана, который стоит слева, а потом – из того, что справа.

Ритуалы на солнечное затмение 2020: ритуал с водой №2

Росс советовал за 30 минут до затмения принять ванну, душ или искупаться в водоеме, лечь головой на северо-восток и попытаться визуализировать свое "письмо к Вселенной". Эксперт отметил, что нужно четко представить, как бы вы хотели усовершенствоваться, и что хотелось бы изменить.

Через 30 минут после затмения нужно принять контрастный душ или поплавать в водоеме на протяжении семи минут, чтобы очиститься. После первых "водных процедур" стоит одеться во что-то новое или просто завернуться в новое полотенце.

С 5 июня начался коридор затмений, этот период закончится 21 числа. На сайте rivendel.ru размещен календарь, в котором указано, когда в 2020 году по Киеву будут солнечные и лунные затмения.

Лунное и солнечное затмение – календарь на 2020 год