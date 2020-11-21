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Стал известен самый обидчивый знак Зодиака

21 ноября 2020, 12:40

Водный знак Зодиака может выразительно обижаться, поделился астролог.

Астролог сказал, что Рак – самый обидчивый знак Зодиака – Рак гороскоп
Рак – самый обидчивый знак Зодиака, сказал астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс сообщил, что знак Зодиака Рак является самым обидчивым, представители этого знака могут затаить обиду очень надолго или даже навсегда.

Раки всегда эмоциональны, экспрессивны, но могут быть немногословны, поделился эксперт с Главредом.

По словам собеседника, в случае оскорбления Раки всегда ярко покажут, насколько они уязвлены, а потом перейдут в наступление в пассивно-агрессивной форме.

"…Рак будет выразительно обижаться, демонстрируя как сильно вы его ранили. После этого молчаливый гнев Рака может превратиться в слезы, даже у мужчин. И именно в этот момент наружу вырвется все то нереализованное чувство гнева, которое пытался спрятать Рак…", – сказал эксперт.

  • Ранее Василиса Володина поделилась, что в любого Рака с рождения встроена программа, которая заставляет подозревать во всем глубину, скрытые мотивы, пятое измерение или второе дно.
  • Эксперт добавила, что представителям этого знака Зодиака всегда мало того, что они могут увидеть.

Знак Зодиака Рак

Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Рак – один из трех водных знаков. Раками считаются люди, которые родились в период с 22 июня по 22 июля.

Влад Росс Рак гороскоп знак Зодиака Рак
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