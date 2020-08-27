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Стал известен самый пьющий знак Зодиака

27 августа 2020, 15:10

Представители одного из знаков Зодиака много "тусят".

Самый пьющий знак Зодиака – это Овен – Гороскоп Овен 2020
Овен – самый пьющий знак Зодиака / УНИАН

Самым пьющим из 12 знаков Зодиака является Овен, представители этого знака очень любят шумные вечеринки.

На вечеринках Овны не всегда могут отказаться от вкусного коктейля, сообщает SlovoFraza.

По данным издания, в жизни Овнов вечеринок много, они часто проходят, и поэтому представители этого знака немало выпивают.

"…При этом сами Овны никогда не признаются, что перебарщивают с алкоголем", – говорится в материале.

Ранее астролог Влад Росс поделился гороскопом на август 2020 года для всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что Овнам светит новая деятельность и свежие интересные проекты.

Росс спрогнозировал, что Овны получат от Марса кипучую энергию и благодаря бурной деятельности смогут достичь большого успеха в карьере. По словам астролога, Овны неожиданно могут получить высокую должность.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака гороскоп Овен
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