Стал известен самый живучий знак Зодиака

Самый живучий знак Зодиака – Скорпион, поделился Влад Росс / УНИАН

Астролог Влад Росс поделился, что самым живучим среди знаков Зодиака является Скорпион.

Скорпионы легко выживают на хлебе и на воде, рассказал астролог Главреду.

По словам собеседника, в экстремальной ситуации представители этого знака смогут съесть что угодно.

"...Он (Скорпион – Ред.) – самый живучий знак Зодиака: попав в экстремальную ситуацию, не требует много еды и не брезгует употреблять в пищу то, что другие бы не решились: трупы, мышей…", – отметил эксперт.

Ранее Влад Росс составил гороскоп для Скорпиона на октябрь 2020 года.

Астролог говорил, что Скорпионам, которые в прошлом что-то натворили, грозят удары судьбы. Эксперт добавил, что Скорпионы могут столкнуться с неприятностями во второй половине октября.