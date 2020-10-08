Стал известен самый живучий знак Зодиака

Один водный знак Зодиака легко может выжить на хлебе и воде, сказал эксперт.
Астролог Влад Росс поделился, что самым живучим среди знаков Зодиака является Скорпион.
Скорпионы легко выживают на хлебе и на воде, рассказал астролог Главреду.
По словам собеседника, в экстремальной ситуации представители этого знака смогут съесть что угодно.
"...Он (Скорпион – Ред.) – самый живучий знак Зодиака: попав в экстремальную ситуацию, не требует много еды и не брезгует употреблять в пищу то, что другие бы не решились: трупы, мышей…", – отметил эксперт.
- Ранее Влад Росс составил гороскоп для Скорпиона на октябрь 2020 года.
- Астролог говорил, что Скорпионам, которые в прошлом что-то натворили, грозят удары судьбы. Эксперт добавил, что Скорпионы могут столкнуться с неприятностями во второй половине октября.
Знак Зодиака Скорпион
В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Скорпион – один из трех водных знаков Зодиака. Скорпионами считаются люди, которые родились в период с 24 октября по 22 ноября.
Автор: Екатерина Присяжнюк