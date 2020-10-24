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"Станут богатыми наследниками": астрологи сказали, у кого в ноябре будет "крыша"

24 октября 2020, 12:24

Для одного огненного знака Зодиака составлен очень позитивный гороскоп.

Астрологи узнали, что Львы в ноябре могут оказаться под особой защитой высших сил – Гороскоп на ноябрь 2020 Лев
Львы в ноябре могут оказаться под особой защитой высших сил, узнали астрологи / Анастасия Олейникова для Главреда

Астрологи составили гороскоп на ноябрь 2020 года и выяснили, что на протяжении месяца под особой защитой высших сил будет Лев.

Львы могут оказаться богатыми наследниками неизвестного родственника, например, дяди, сообщает slovofraza.com.

Эксперты узнали, что представители этого знака могут оказаться под защитой "крыши" в личной жизни.

"…Львы ощутят защиту высших сил в частной и семейной жизни, например, неожиданно продастся "неликвидная" квартира, или Львы окажутся богатыми наследниками неизвестного дядюшки…", – говорится в прогнозе.

  • Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп для Льва на октябрь 2020 года и предупредил представителей этого знака Зодиака об угрозе опасностей.
  • По словам Роса, Львам грозит "кидалово" на крупные суммы. Эксперт посоветовал людям, рожденным под этим знаком, отказаться от покупки недвижимости.

Знак Зодиака Лев

Всего в зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Лев – один из трех огненных знаков. Львами считаются люди, рожденные в период с 23 июля по 22 августа.

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Сейчас вы просматриваете новость «"Станут богатыми наследниками": астрологи сказали, у кого в ноябре будет "крыша"». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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