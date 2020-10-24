"Станут богатыми наследниками": астрологи сказали, у кого в ноябре будет "крыша"

Львы в ноябре могут оказаться под особой защитой высших сил, узнали астрологи / Анастасия Олейникова для Главреда

Астрологи составили гороскоп на ноябрь 2020 года и выяснили, что на протяжении месяца под особой защитой высших сил будет Лев.

Львы могут оказаться богатыми наследниками неизвестного родственника, например, дяди, сообщает slovofraza.com.

Эксперты узнали, что представители этого знака могут оказаться под защитой "крыши" в личной жизни.

"…Львы ощутят защиту высших сил в частной и семейной жизни, например, неожиданно продастся "неликвидная" квартира, или Львы окажутся богатыми наследниками неизвестного дядюшки…", – говорится в прогнозе.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп для Льва на октябрь 2020 года и предупредил представителей этого знака Зодиака об угрозе опасностей.

По словам Роса, Львам грозит "кидалово" на крупные суммы. Эксперт посоветовал людям, рожденным под этим знаком, отказаться от покупки недвижимости.