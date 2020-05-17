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"Тайный враг": назван знак смерти для Тельца

17 мая 2020, 20:45

Тельцов на все 100% "вампирят" Овны, поделился астролог.

Астролог предупредил, что для Тельца знак смерти – Стрелец – Телец – совместимость по знаку Зодиака
Для Тельца знак смерти – Стрелец, предупредил астролог / Скриншот

У Тельцов низкая совместимость с Овнами, Львами и Стрельцами, для Тельца Овен является тайным врагом, а Стрелец – знак разрушения и смерти.

Овны на все 100% "вампирят" Тельцов, совместимость этих знаков Зодиака ниже 50%, говорится в материале астролога Влада Росса для Obozrevatel.

По данным эксперта, для Тельца критическим является союз со Львом, их максимальная совместимость – 20%.

"…Лев-охотник охотится на парнокопытного. Но и парнокопытные, собравшись в стадо, могут дать отпор Льву. Дело может доходить до рукоприкладства, никто не хочет уступать, поскольку это неподвижные знаки…", – отмечается в публикации.

Росс предупредил, что Стрельцы могут разрушить все установки Тельцов.

"…Для Стрельца иногда непонятна тупость Тельца. Союз не очень притягателен друг для друга, очень низкая совместимость – 20-30%", – отметил он.

Ранее стало известно, какие знаки Зодиака создают самые гармоничные и крепкие пары. Женщины-Тельцы могут создать хороший союз со Скорпионами, а мужчины-Тельцы – с Весами и Раками.

Гороскоп 2020 Влад Росс астролог совместимость знаков Зодиака
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