Только одному знаку Зодиака в сентябре можно рисковать – астролог

В сентябре рисковать можно только Весам, сказал астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в сентябре 2020 года только одному из 12 знаков Зодиака можно рисковать – риск позволен Весам.

В жизни Весов риск будет оправдан, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, представителей этого знака может порадовать игра – им светит победа и крупный выигрыш.

"У Весов будет складываться отлично все, что будет касаться друзей, покровительства, встреч с важными влиятельными людьми, занимающими либо серьезные государственные должности, либо находящиеся на более высоких постах в компании", – сказал Росс.

Эксперт добавил, что сентябрь может стать прекрасным месяцем для отношений и любви – Весы могут достичь успеха на любовном фронте.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 30 августа: кому светит переворот на любовном фронтеРанее Влад Росс говорил, что в августе 2020 года Весы будут лузерами. Астролог предупреждал, что Весам грозят конфликты, суды и следствия, они могут поссориться с близкими людьми.