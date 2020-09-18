У одного знака Зодиака начнется полоса успеха и побед – астролог

Представителей одного знака Зодиака ожидает позитив и на финансовом, и на личном фронте, поделилась эксперт.
Астролог Василиса Володина спрогнозировала, что до воскресенья, 20 сентября, из жизни знака Зодиака Телец исчезнет черная полоса.
На смену черной полосе в жизнь Тельцов придет полоса материального успеха и побед на любовном фронте, приводит прогноз эксперта slovofraza.com.
Собеседница отметила, что деловые представители этого знака смогут получить от заказчиков самые выгодные предложения.
"…Все, что отдаляло от любимых людей и заставляло волноваться представителей этого знака, исчезнет. В семейных отношениях наступит еще один медовый месяц, и партнеры вернутся во времена, когда Тельцы только познакомились со своими любимыми людьми", – поделилась Володина.
- Ранее астролог Влад Росс сообщил, что спрогнозировано всем знакам Зодиака на сентябрь 2020 года.
- Эксперт сказал, что Тельцам грозят неприятные сюрпризы, разводы, "кидалово". Также Росс предупреждал, что людям, рожденным под этим знаком, грозят переломы и проблемы с зубами.
Автор: Екатерина Присяжнюк