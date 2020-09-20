"Удачное соблазнение": в любовных сетях одного знака Зодиака будет "улов" – астрологи

Одинокие Тельцы способны "поймать" того, кого полюбят, спрогнозировали астрологи / Reuters

Гороскоп на следующую неделю – с понедельника по воскресенье, 21-27 сентября, спрогнозировал, что в любовных сетях одиноких представителей знака Зодиака Телец может оказаться "улов".

Тельцы могут влюбиться в свою противоположность и способны добиться благосклонности, если правильно организуют процесс соблазнения, пишет slovofraza.com со ссылкой на прогноз астрологов.

По их данным, объект желаний Тельцов может "попасть в сети" через несколько дней или недель.

"…Одинокие Тельцы… могут полюбить свою полную противоположность. Человек может не рассматривать эти отношения всерьез, но если правильно организовать процесс соблазнения, то через несколько недель или даже дней объект желаний попадет в их сети", – говорится в материале.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп для Тельцов и других знаков Зодиака на сентябрь 2020 года.

Эксперт предупреждал, что Тельцам грозит разрушение связей с близкими, их могут "кинуть" на крупную сумму. Также Росс говорил, что у представителей этого знака вероятны проблемы с зубами и переломы.