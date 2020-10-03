Водному знаку Зодиака грозит расплата за проступки – астролог

Некоторым Скорпионам во второй половине октября грозят удары судьбы, сказал астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Составлен гороскоп на октябрь 2020 года для Скорпиона, в прогнозе говорится, что представителям этого знака Зодиака грозит расплата за проступки.

Скорпионы, которые в прошлом что-то натворили, могут получить удары судьбы, поделился астролог Влад Росс прогнозом с Главредом.

По словам собеседника, неприятности вероятны во второй половине октября.

"Карма напомнит Скорпиону о себе во второй половине октября и потребует заплатить за плохие поступки: если в прошлом Скорпион натворил что-то, то теперь он получит удары судьбы", – предупредил эксперт.

Росс добавил, что Скорпионы могут столкнуться с проблемами со здоровьем, несчастными случаями, с ДТП и с пропажей авто.

"…Однако в первой декаде Скорпион может не бояться рисковать, может обзавестись выгодными контактами, связями", – сказал эксперт.Читайте такжеЛунный календарь на октябрь 2020: названы "черные дни"

Ранее Влад Росс говорил, что в октябре текущего года среди знаков Зодиака главным неудачником будет Овен.

Астролог предупредил, что Овнам прогнозируются ограбления и сложности, связанные с авариями и несчастными случаями.

Справка. В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Скорпион – один из трех водных знаков Зодиака. Скорпионами считаются люди, которые родились в период с 24 октября по 22 ноября.