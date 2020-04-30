Угасание коронавируса и запрет бракосочетаний: астролог составил прогноз на май-2020

Астролог рассказал, к каким событиям готовиться в мае 2020-го

Май 2020-го станет месяцем надежды. Он в корне будет отличаться от напряженного апреля. Май принесет то желанное и долгожданное, на что в апреле мы не смели и надеяться: это будет месяц сплошной благодати.

Практически на протяжении всего последнего весеннего месяца звезды и планеты будут расположены так, что их влияние в совокупности будет очень благодатным. Весь месяц Солнце нас будет радовать гармоничными аспектами, напряженных аспектов не будет вовсе.

В мае усилится жажда жизни, стремление к глобальным изменениям и переворотам в собственной судьбе. Этот период будет вселять оптимизм в каждого. И всему земному шару он принесет облегчение в связи с угасанием эпидемии коронавируса. Выздоровление от многих болезней, обретение новых внутренних потенциалов и ресурсов – все это дарует май.

В этом месяце рекомендуется пересмотреть все старые правила и законы, а также внести поправки и изменения в существующие договора и соглашения. Это будет крайне благоприятно в деловых отношениях и партнерских проектах.

Помимо этого, май обещает стать хорошим месяцем для путешествий. В это время постепенно начнут открываться границы некоторых стран, и по мере их открытия можно будет планировать поездки н начинать путешествовать. А даже если с заграничными поездками что-то не заладится, то удачными станут путешествия и по Украине.

Однако в мае не стоит возлагать надежд на новые знакомства и не начинать новых любовных отношений, поскольку Венера во второй половине месяца перейдет в ретроградное движение. Также не стоит в мае принимать важные решения по поводу вступления в брак.

Также не будет способствовать май и для создания новых деловых партнерских отношений. Помимо прочего, это будет категорически неблагоприятный месяц для того, чтобы рисковать в финансовых делах. Если апрель позволял рисковать, то в мае этого лучше не делать.Читайте также"Важные посты и гениальные дети": астролог назвал "удачников" мая

Кроме того, настоятельно не рекомендую в мае начинать важные проекты, связанные с искусством, дизайном, модой и красотой. Потому презентации, выставки, даже в интернете, лучше отложить до лучших времен. С любыми важными мероприятиями или решениями, которые связаны с вышеперечисленными сферами, следует повременить.

Очень не советую делать в мае крупные и важные покупки, потому что они, скорее всего, окажутся ненужными и приведут к бессмысленной трате денег. Если же вы планируете в мае какие-либо покупки, то нужно успеть это сделать до 9 мая.

Также следует отменить все пластические операции и косметологические процедуры, запланированные ранее на май, потому что добром они не кончатся и могут привести к неожиданным проблемам.

Май в этом году – не лучший месяц для любого рода начинаний. Лучше посвятить его подведению итогов, анализу и переосмысливанию прошлого. Особенно этого потребует выход сразу трех планет в ретроградное и статическое положение в середине мая. Из-за этого все события как бы подвиснут и будут находиться в режиме ожидания. Будет сложно рассчитывать на какое-либо развитие ситуации. Наша жизнь будет "зависать", как компьютер.

В статическом положении будут пребывать Венера (любовь и брак), Сатурн (профессиональная деятельность, предназначение) и Юпитер (социальная реализация). Все эти сферы жизни могут зависнуть с середины мая и оставаться в какой-то неопределенности.

Влад Росс / Главред

1-9 мая будет сохраняться напряженный аспект Венеры – планеты любви и брака: она будет в квадрате к Нептуну. Потому майские праздники или, например, выезд на дачу в эти дни может быть связан с супружеской изменой. Очень велика опасность обманов и измен.

Также есть риск увлечься иллюзорными финансовыми планами и потерять деньги.

Читайте такжеПогода на майские и весь последний месяц весны: астролог составил прогнозТолько 5 мая из этих девяти дней будет более-менее благоприятным. Редко бывает, что Меркурий в сердце Солнца, а вот 5 мая он будет именно в таком положении. Потому в этот день возможны удачные и плодотворные деловые встречи, причем в какой-то неформально обстановке – на шашлыках или в загородной резиденции. В этот день все пройдет прекрасно.

В период 10-21 мая возможно восстановление связей и возвращение контактов из прошлого. Особенно – романтических. Если кто-то раньше разорвал отношения или расстался со своей второй половинкой, то на ретроградной Венере он сможет восстановить эти отношения и вернуть человека из прошлого.

Также возможно восстановление деловых отношений и возобновление сотрудничества с теми людьми, с которыми по каким-либо причинам ранее разошлись пути.

Также в этот период могут прекратить существование какие-то глобальные договора или глобальные структуры. К примеру, не удивлюсь, если Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратит свое существование. Точно так же и какие-то общественные организации могут кануть в лету.

Кроме того, в этот период могут быть в корне пересмотрены Минские соглашения. 10-21 мая – очень благоприятное время для трансформации, пересмотра договоров и соглашений, что, в итоге, приведет к повороту ситуации. Причем Украина может ожидать, что Россия пойдет на очень большие уступки…

Кроме того, в этот период будут рушиться авторитеты и идеалы многих людей. Многих может постичь разочарование в наставничестве, учении, в своих духовных учителях или в преподавателях каких-то дисциплин.

Статическая планета Сатурн говорит о том, что наши планы на жизнь будут полностью пересмотрены. Вполне вероятно, что радикально будет пересмотрена сфера деятельности, профессия.

В мае нас ждет всего три-четыре неблагоприятных дня – с 9 по 12 мая. В это время будет жесткий квадрат между Марсом и Меркурием, что сулит катастрофичный и аварийно опасный период, когда лучше никуда не ездить и не высовываться.

22-27 мая – период серьезных реорганизаций, который отлично подойдет для пересмотра направления бизнеса или его приоритетов.

Думаю, что примерно к этим дням будет завершен карантин в Украине. Лучше всего снимать ограничения после новолуния, которое у нас произойдет 22 мая. Новолуние весьма благоприятно для начала выхода из карантина и открытия границ. Я бы даже сказал, что до 20-х чисел карантин нужно начать смягчать. Иначе, если это начать делать позже, бизнес будет рушиться, а плачевные последствия для экономики страны будут слишком велики. Точка невозврата – это 20-ые числа мая: если люди не вернутся на работу, страна не заживет полной жизнью, а карантин останется жестким, нас ждет коллапс финансовой и экономической сфер жизни государства.

Читайте такжеКогда закончится карантин в Украине: астролог назвал датуС 13 по 27 мая, когда Меркурий будет находиться в Близнецах, сложится лучшее время для поездок, перемещений. Потому я бы советовал перенести поездки с майских на период 13-27 мая.

28-31 мая Меркурий перейдет в знак Рака. А это значит, что сложится благоприятное время для покупки недвижимости, земельных участков, для проведения ремонта. А также будет хорошее время для огородников: самое время посадить картошку и другие культуры.

В плане эмоций и здоровья не очень благоприятным будет день вблизи полнолуния, которое произойдет 7 мая. Потому я бы советовал 6-8 мая быть предельно внимательным к своему здоровью. Особенно могут пострадать аллергики в этот период и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В любом случае, май обещает стать самым позитивным месяцем в этом году.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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