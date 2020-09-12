"Успехи и любовные драмы": одному знаку Зодиака грозят "амурные качели"

Близнецам спрогнозированы "любовные качели" / Reuters

Астрологи составили любовный гороскоп на следующую неделю – 14-20 сентября – и поделились, что знаку Зодиака Близнецы грозят "амурные качели".

На следующей неделе в личной жизни Близнецов успехи на любовном фронте могут чередоваться с драмами, сообщает slovofraza.

Эксперты посоветовали Близнецам быть бдительными и предусмотрительными даже в самых банальных вещах.

"…В романтической сфере некоторые решения лучше всего принимать на холодную голову. Это поможет избавиться от избыточных иллюзий и волнительных ожиданий", – говорится в материале.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака.

Эксперт прогнозировал, что Близнецам грозят критические ситуации на дороге и предательство близких друзей.