"Успехи и любовные драмы": одному знаку Зодиака грозят "амурные качели"

Представителям одного знака на следующей неделе стоит быть предусмотрительными, сообщили астрологи.
Астрологи составили любовный гороскоп на следующую неделю – 14-20 сентября – и поделились, что знаку Зодиака Близнецы грозят "амурные качели".
На следующей неделе в личной жизни Близнецов успехи на любовном фронте могут чередоваться с драмами, сообщает slovofraza.
Эксперты посоветовали Близнецам быть бдительными и предусмотрительными даже в самых банальных вещах.
"…В романтической сфере некоторые решения лучше всего принимать на холодную голову. Это поможет избавиться от избыточных иллюзий и волнительных ожиданий", – говорится в материале.
Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака.
Эксперт прогнозировал, что Близнецам грозят критические ситуации на дороге и предательство близких друзей.
Автор: Екатерина Присяжнюк