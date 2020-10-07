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Уйдет из жизни в бункере: астролог рассказал, сколько еще править Путину

7 октября 2020, 06:33

По мнению Влада Росса, Россию ждут досрочные выборы в следующем году.

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Астролог предрек Путину большие проблемы со здоровьем / Скриншот

Президент Владимир Путин скрывает реальную дату рождения – на самом деле, он появился на свет 7 октября, но не в 1952 году, как гласит официальная информация, а двумя годами ранее.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Даты рождения сотрудников КГБ никогда не обнародовались, в том числе и дата рождения Путина. Более того, поговаривают, что Путин на самом деле не Владимир Владимирович, а Владимир Платонович. И что родился он не в Санкт-Петербурге (туда он переехал в семь лет), а в сибирском городке Очерт", – отметил Росс.

По словам астролога, в момент рождения Владимира Путина восходил Козерог, причем 11-ый королевский градус Козерога.

"Восходящий Козерог наделяет человека возможностью не прогибаться, быть стойким и сильным. Такой человек – это весьма упорный козел, способный достичь любых вершин. Вот и Путин – одиночка на вершине Эвереста. Остальных людей он глубоко презирает, считая, что он сам – главная самая амбициозная и самая великая личность. А королевский градус позволил ему обладать большими полномочиями и огромным состоянием", – пояснил Влад Росс.

Читайте такжеГороскоп на октябрь-2020: Дева "на коне", а на голову Водолею полетят "шишки"Главное, что показывает годовой соляр российского президента, по словам Росса – это неминуемое ухудшение состояния здоровья.

"Это связано тем, что Черная Луна находится в шестом доме гороскопа, в знаке Близнецов, связанном с болезнью. Это сулит негативную информацию о его здоровье. Многие проклинают этого человека, и негативная "черная программа" искоренения его из жизни будет работать... Постараются и шаманы, в том числе шаман Габышев, который уже начал жечь костры и бить в бубен", – утверждает астролог.

При этом он добавил, что, похоже, "хозяин Кремля", уйдет из жизни в своем бункере в 2022 году.

Кроме того, Росс рассказал, что в гороскопе Путина Луна находится в знаке царствования – во Льве, но в соединении с Плутоном.

"Такое соединение Луны с Плутоном наделяет человека злопамятностью и неспособностью прощать. Вот и Навального по его приказу отравили... Возмездие не заставит себя долго ждать, и Навальный еще будет плакать от радости на его похоронах", – отметил астролог.

Влад Росс уверен, что это будет последний год пребывания Путина у власти.

"Марс его годовом соляре указывает на то, что его ждет ниспровержение, и что он передаст власть преемнику. Похоже, в 2021 году Россию ждут досрочные выборы... Уход Путина от власти однозначен", – подчеркнул Росс.

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