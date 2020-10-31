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В ноябре одному знаку Зодиака грозит страшное падение – астролог

31 октября 2020, 16:02

Огненному знаку Зодиака сулят много трудностей, предупредил эксперт.

Лев предупрежден об угрозе страшного падения – Гороскоп ноябрь 2020 Лев
Один знак Зодиака предупрежден об угрозе страшного падения / УНИАН

Астролог Влад Росс составил, гороскоп для Львов на ноябрь 2020 и предупредил, что представителей этого знака Зодиака могут легко предавать друзья.

Львам грозят страшные падения и множество трудных ситуаций, все будет тяжело и сложно, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

По словам собеседника, у представителей этого знака на глазах могут рушиться отношения с близкими людьми.

Эксперт добавил, что Львы рискуют попасть в аварии, могут заблудиться в лесу, столкнуться с проблемами с техникой.

"…Любые попытки введения новшеств или осуществления перемен – все это будет идти очень туго. В ноябре у Льва будет множество трудных ситуаций, в том числе и страшные падения. Потому Льву лучше не отправляться в горные походы…", – посоветовал астролог.

Ранее астрологи поделились, что в ноябре текущего года Львам светит "крыша" и приятные неожиданности.

Эксперт прогнозировали, что на протяжении месяца Львы могут продать "неликвидную" недвижимость или оказаться богатыми наследниками неизвестного родственника.

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