В шаге от апокалипсиса: астролог рассказал, чего ждать от приближения астероида

Астролог назвал время, вплоть до месяца, когда астероид может обрушиться на Землю

Огромный астероид 163348 (2002 NN4), который приблизится к Земле 6 июня, пройдет в опасной близости от нашей планеты и пролетит через ее орбиту. Но катастрофы на этот раз удастся избежать.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"К Земле летит ужасная громадина, размером в 3-5 футбольных полей. На этот раз населению планеты повезет – Земля и астероид разминутся, и столкновения не будет", – заверил астролог.

Однако, по словам Росса, человечество будет в шаге от апокалипсиса.

"Чтобы стала понятна угроза, исходящая от этого астероида, отмечу одно: если бы наша планета до 6 июня задержалась в той точке орбиты, в которой она будет 5-го числа, случилась бы всемирная катастрофа. Нам повезло, что астероид будет пролетать через орбиту Земли на день позже – так он пролетит мимо, и даже его обломки не потревожат землян", – отметил Влад Росс.

Тем не менее, расслабляться не стоит – ведь к южному полушарию Земли приблизилась комета Swan, т.е. Лебедь, где будет находиться до конца июня.

"Эта комета – "черный лебедь". Все кометы, приближаясь к Земле, привносят в нашу жизнь хаос, разрушения и массовые беспорядки. И эта комета не исключение. Мы сейчас словно живем по сценарию фильма "Заражение", в котором за пандемией последовали массовые протесты, мародерство, ограбления магазинов и банков, вандализм – словом, все то, что происходит в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Так что этот "черный лебедь" – смерть, которая "зажгла" США – случился неспроста, а благодаря влиянию кометы Swan", – считает астролог.

По словам Росса, поскольку эта комета ближе к южному полушарию, именно там будут свирепствовать ураганы, катаклизмы и разгуляется коронавирус.

"Неслучайно пандемия Covid-19 сейчас перебралась в Бразилию", – добавил астролог.

Как и кометы, астероиды, даже пролетая вдалеке от Земли, оказывают на нас влияние. По словам Влада Росса, они приносят разрушение целостности и системы.

"Многие астероиды в нашей солнечной системе (по крайней мере, те, что находятся между Марсом и Юпитером) связаны с разрушенной планетой Фаэтон. Астероиды – это демоны, искусители. Положение астероидов всегда учитывается в натальной карте человека, поскольку, исходя из этого, можно сделать вывод, в какой сфере может проявится неполноценность человека, его слабое место", – пояснил Росс.

Влияние нынешнего "небесного гостя", который пересечет земную орбиту 6 июня, по мнению астролога, уже ощущают США.

"Протесты в Штатах могут иметь грандиозные последствия для государства, вплоть до его развала. Потому не храните сбережения в долларах, так как доллар будет штормить – евро, швейцарские франки и японские йены выглядят более стабильными", – считает Влад Росс

Астролог также напомнил о проклятии древнего индейского вождя, жившего на Американском континенте.

"Вождь проклял завоевателей, пришедших на его землю, и напророчил стране, которую создадут (т.е. США) 44 президента, которые будут править поочередно по четыре года. Трамп считается 45-ым президентом, однако, на самом деле, Рузвельт правил два срока. Так что Трамп – 44-ый. А после 44-го президента, согласно пророчеству вождя, это государство перестанет существовать", – рассказал Влад Росс.

По его словам, в конце года произойдет соединение Юпитера и Сатурна, а США всегда это сочетание планет проживают критически.

"Особо остро Штаты ощутят это влияние ближе к концу года, в ноябре. И впоследствии могут развалиться. Ситуацию для США усугубляет и коридор затмений в июне-июле. Как раз в преддверии этого коридора начались протесты в Америке и продолжаются до сих пор. Все это указывает на то, что США могут рассыпаться на отдельные штаты", – прогнозирует астролог.

По мнению Влада Росса, декабрь 2020 года станет самым сложным периодом для всех.

"Апокалипсис еще впереди. В декабре к Земле приблизятся астероиды, кометы и другие небесные тела. Потому после пандемии коронавируса может случиться глобальная катастрофа, связанная с падением небесного тела в Атлантический океан. Экшн впереди – в декабре. Старый мир до основания будет разрушен, а в 2021-ом начнет строиться новый. Изменится все: миропорядок, ценности, границы и роли государств", – резюмировал Росс.

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