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В жизни одного знака Зодиака "сломаются" старые схемы – астрологи

23 сентября 2020, 05:05

Астрологи сказали, кому грозит хаос, и что поможет продержаться.

Астрологи предупредили, что в жизни Тельцов перестанут работать старые схемы – Гороскоп на сентябрь 2020
В жизни Тельцов перестанут работать старые схемы, предупредили астрологи / Reuters

Астрологи спрогнозировали, что в конце сентября текущего года в жизни знака Зодиака Телец "сломаются" старые схемы.

Тельцам грозит напряженный период, они могут погрузиться в хаотическую обстановку, приводит гороскоп 2020 slovofraza.com.

По словам экспертов, Тельцов могут выручить сдержанность и терпеливость.

"Конец сентября – напряженный период, ведь погружает вас в хаотическую обстановку. Старые сxемы перестают работать, и в определенный момент Tелец рискует просто растеряться и потерять ориентиры…", – говорится в прогнозе.

Астрологи добавили, что в жизни представителей этого знака Зодиака в конце сентября на смену одной проблеме может приходить другая. Эксперты посоветовали Тельцам просить о помощи в случае необходимости и брать выходной, чтобы не вымотать себя.

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