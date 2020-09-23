В жизни одного знака Зодиака "сломаются" старые схемы – астрологи

Астрологи сказали, кому грозит хаос, и что поможет продержаться.
Астрологи спрогнозировали, что в конце сентября текущего года в жизни знака Зодиака Телец "сломаются" старые схемы.
Тельцам грозит напряженный период, они могут погрузиться в хаотическую обстановку, приводит гороскоп 2020 slovofraza.com.
По словам экспертов, Тельцов могут выручить сдержанность и терпеливость.
"Конец сентября – напряженный период, ведь погружает вас в хаотическую обстановку. Старые сxемы перестают работать, и в определенный момент Tелец рискует просто растеряться и потерять ориентиры…", – говорится в прогнозе.
Астрологи добавили, что в жизни представителей этого знака Зодиака в конце сентября на смену одной проблеме может приходить другая. Эксперты посоветовали Тельцам просить о помощи в случае необходимости и брать выходной, чтобы не вымотать себя.
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