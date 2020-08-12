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Верещук станет заменой Тимошенко: астролог оценил шансы "слуг" в битве за Киев

12 августа 2020, 06:26

Влад Росс рассказал, сможет ли Ирина Верещук победить Виталия Кличко на выборах столичного головы.

Верещук
Астролог предрек Ирине Верещук блестящую политическую карьеру / УНИАН

"Слуги народа", выдвинув от своей политической силы кандидата на пост мэра Киева – Ирину Верещук, прогадали с выбором и едва ли могут рассчитывать на победу в "битву за Киев".

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Прежде всего, по мнению астролога, украинская политика еще не доросла до того, чтобы женщина занимала высокий государственный пост, в том числе столичного головы.

"Даже Юлия Тимошенко, которая по своей сути – "мужик в юбке и с яйцами", до сих пор не смогла стать президентом, несмотря на массу попыток и достойную борьбу. У Верещук будет приблизительно та же история на местных выборах", – отметил Росс.

По его словам, в Украине явно присутствует душок сексизма.

"Видимо, власть сумела договориться с Кличко, и, чтобы подыграть ему и помочь победить, "слуги" выдвинули ему в соперники самую слабую кандидатуру из тех, что у них была", – поделился своими предположениями Влад Росс.

Читайте такжеФейковые праймериз: как "слуги народа" сливают киевские выборы под КличкоЧто же касается самой Ирины Верещук, то, судя по ее гороскопу, она – весьма амбициозный человек, уверен Росс.

"В гороскопе Верещук – Луна в соединении с Юпитером и восходящим узлом, а это значит, что она рождена, чтобы быть политиком. У нее есть качества, нужные для политика: настырность, упорство, конкретика. Да и вообще, Стрельцы – это лучшие политики. Со временем она сможет добиться больших успехов в политической деятельности. Вплоть до того, что она может прийти на смену Тимошенко", – считает астролог.

Однако, по словам Влада Росса, в октябре, когда и состоятся выборы, в гороскопе Ирины Верещук будет неблагоприятный аспект – Луна, символ популярности и взаимоотношений с обществом, в квадрате к Юпитеру, символу власти и политики.

"Квадрат – это жесткий аспект, который в данном случае значит, что человек имеет большие амбиции, но ему на данном этапе не удастся их реализовать и добиться желаемого", – пояснил Росс.

Кроме того, астролог уверен, что все те политики, которые завили о своем намерении участвовать в выборах мэра Киева, совершили фальстарт.

"Заявление о намерении баллотироваться на столичного голову нужно делать в августе, когда Меркурий будет в знаке Льва, то есть после 7 августа. Это станет залогом успеха, эффективной предвыборной кампании и хорошего результата", – отметил Влад Росс.

То есть "слуги" поторопились с официальным заявлением о своем кандидате, это был фальстарт.

Астролог также добавил, что, по его мнению, тот человек, который станет мэром Киева, еще не выдвинул свою кандидатуру и официально не заявил о своем участии.

"Не исключаю, что это может быть кто-то из "тяжеловесов". У всех остальных нет шансов", – резюмировал Росс.

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