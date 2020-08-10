"Дни сочтены": астролог сказал, когда Путин умрет

Владимиру Путину осталось жить максимум два года, поделился Влад Росс / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что дни президента Российской Федерации Владимира Путина сочтены.

Российскому лидеру максимум осталось жить один или два года, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, президент РФ знает, что скоро умрет, и поэтому он способен на все.

Росс добавил, что время играет на руку Украине.

"Путину осталось жить год-два максимум. Его высказывание, уже ставшее крылатым, – "Мы попадем в рай", было неслучайным: Путин знал, что скоро уйдет из жизни. А звезды показывают однозначно, что его дни сочтены…", – заявил астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что 2021-й год станет последним годом правления в России Владимира Путина. Росс добавил, что беда российского президента заключается в отсутствии астролога.