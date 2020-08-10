УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

"Дни сочтены": астролог сказал, когда Путин умрет

10 августа 2020, 15:56

Российский лидер знает, что скоро умрет, считает эксперт.

Росс поделился, что Путину осталось жить максимум два года – Владимир Путин гороскоп 2020
Владимиру Путину осталось жить максимум два года, поделился Влад Росс / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что дни президента Российской Федерации Владимира Путина сочтены.

Российскому лидеру максимум осталось жить один или два года, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, президент РФ знает, что скоро умрет, и поэтому он способен на все.

Росс добавил, что время играет на руку Украине.

"Путину осталось жить год-два максимум. Его высказывание, уже ставшее крылатым, – "Мы попадем в рай", было неслучайным: Путин знал, что скоро уйдет из жизни. А звезды показывают однозначно, что его дни сочтены…", – заявил астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что 2021-й год станет последним годом правления в России Владимира Путина. Росс добавил, что беда российского президента заключается в отсутствии астролога.

Гороскоп 2020 Владимир Путин Влад Росс
Сейчас вы просматриваете новость «"Дни сочтены": астролог сказал, когда Путин умрет». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:10
Погода в Украине резко изменится – синоптик
17:09
Из-за масштабных "скруток НДС" бюджет в июле потерял 2,7 млрд грн - Дубинский
17:06
Почему у белорусов не получится равняться на наш Майдан мнение Видео
16:51
Что делать если болит голова: 9 "молниеносных" лайфхаков Видео
16:44
Военное положение в Беларуси: эксперт раскрыл планы Лукашенко по разгону протестов
16:37
"Бл*дство, разврат, наркотики": голая Дорофеева крупным планом засветила грудь
16:10
Продолжение протестов: в Беларуси анонсировали новые акции Фото Видео
16:06
Всплеск заболевания COVID-19: Зеленский предупредил украинцев об опасности
15:56
"Дни сочтены": астролог сказал, когда Путин умрет
15:51
В день рождения Кайли Дженнер поздравили фотосессией с голой грудью без трусов
15:35
В Беларуси объявили всеобщую забастовку: главные требования
15:26
Возвращение Медведчука в переговоры по Донбассу: Кравчук назвал условие
15:10
Тренировка в жару: ученые назвали преимущества для здоровья
14:56
"Мало не покажется": Лукашенко всполошился из-за намерения оппозиции штурмовать его резиденцию Видео
14:45
"Это все на вашей совести": Тихановская призвала Лукашенко к переговорам
14:33
У Михаила Ефремова подозревают инсульт
14:33
"Озверевшие люди": Лукашенко объяснил стрельбу ОМОНа в демонстрантов Видео
14:25
Лукашенко нанёс Беларуси тяжелейшую психологическую травму мнение
14:15
"Начинаю влюбляться": Слава Каминская заинтриговала поклонников
13:57
В Беларуси пытаются захватывать админздания: Лукашенко сделал заявление
13:49
Переговоры с ОРДЛО: Кравчук рассказал, с кем готов говорить
13:44
Пи(А)р власти на развалинах строительной отрасли
13:25
Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 августа: "оживление" зла и помощь звезд
13:18
В Беларуси угрожают захватом зданий и просят Путина ввести войска – соцсети
13:10
Самый известный судья Х-Фактора сломал спину
12:58
"Майдана не будет": Лукашенко оценил кровавые столкновения в Беларуси Видео
12:50
Дочь Шварценеггера родила дочь Крису Пратту
12:38
Коронавирус в Украине и мире 10 августа: за сутки заразились 208 тысяч людей
12:24
Выборы в Беларуси: Тихановская назвала себя победителем и требует передачи власти Видео
12:23
Танці з зірками 2020 - Ольга Фреймут идет на шоу Видео
12:20
Выборы в Беларуси 2020: наблюдатели СНГ "вынесли вердикт" Видео
12:14
Коронавирус в Украине: к ослаблению карантина не готовы 9 областей
12:05
Секс и травмы: топ-10 самых распространенных повреждений
12:04
В Беларуси начались забастовки после выборов президента Видео
12:04
Три главных вывода из протестов в Беларуси мнение
11:45
В Запорожье расстрелян молодой мужчина: СМИ раскрыли подробности Видео
11:39
У Тихановской не признали результаты выборов в Беларуси Видео
11:29
После кровавых протестов в Беларуси в Польше сделали резкое заявление Видео
11:22
Простых украинцев после открытия рынка газа ждут тарифы как для промышленности - эксперты
11:09
Выборы в Беларуси: стала известна позиция Путина Видео
11:04
Коронавирус в Киеве сбавил обороты: число новых зараженных за сутки снизилось
11:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 августа: крах надежд и повышение статуса Видео
10:52
Белла Хадид без лифчка поиграла с грудью в пикантной фотосессии
10:47
Массовые беспорядки в Беларуси: Лукашенко сделал первое заявление Видео
10:36
Столкновения в Минске: правозащитники рассказали о гибели человека Видео
10:35
"Признал сфальсифицированные на крови выборы": Олег Ляшко поздравил Лукашенко с победой Видео
10:31
Лукашенко получил первое поздравление с победой на выборах от международного лидера Видео
10:30
Злоупотребления монополистов из Нафтогаза грозят всей реформе газовой отрасли - эксперты
10:27
Юрий Бардаш женился на киевской модели
10:25
Сумеет ли Трамп на выборах сожрать "священную корову" американцев мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять