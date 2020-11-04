Война за Нагорный Карабах: астролог назвал победителя

В конфликте за Карабах победит Азербайджан, но не самостоятельно, поделился астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в войне за Нагорный Карабах победит Азербайджан, однако с помощью Турции.

Конфликт разрешится не в пользу Армении, государство будет "добито", рассказал эксперт Главреду.

По его словам, после завершения войны за Карабах Турция усилит свое влияние, в частности, на Азербайджан.

"…благодаря "самой могущественной армии на Черном море", то есть турецкой, Армения будет добита, и конфликт в Нагорном Карабахе разрешится не в ее пользу", – спрогнозировал астролог.