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Война за Нагорный Карабах: астролог назвал победителя

4 ноября 2020, 12:58

Одна из сторон конфликта будет "добита", отметил эксперт.

Астролог поделился, что в конфликте за Карабах победит Азербайджан, но не самостоятельно – Гороскоп Карабах
В конфликте за Карабах победит Азербайджан, но не самостоятельно, поделился астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в войне за Нагорный Карабах победит Азербайджан, однако с помощью Турции.

Конфликт разрешится не в пользу Армении, государство будет "добито", рассказал эксперт Главреду.

По его словам, после завершения войны за Карабах Турция усилит свое влияние, в частности, на Азербайджан.

"…благодаря "самой могущественной армии на Черном море", то есть турецкой, Армения будет добита, и конфликт в Нагорном Карабахе разрешится не в ее пользу", – спрогнозировал астролог.

  • Справка. Война между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах началась десятки лет назад.
  • Боевые действия разгорались и стихали. Бои в очередной раз обострились утром 27 сентября текущего года. Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в провокациях, и завязались бои.
  • Российская Федерация захотела стать посредником в урегулировании конфликта. Азербайджан и Армения заключали перемирия. Первое перемирие было сорвано почти сразу же после вступления в силу.
Нагорный Карабах Влад Росс Гороскоп 2020
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