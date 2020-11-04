Война за Нагорный Карабах: астролог назвал победителя

Одна из сторон конфликта будет "добита", отметил эксперт.
Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в войне за Нагорный Карабах победит Азербайджан, однако с помощью Турции.
Конфликт разрешится не в пользу Армении, государство будет "добито", рассказал эксперт Главреду.
По его словам, после завершения войны за Карабах Турция усилит свое влияние, в частности, на Азербайджан.
"…благодаря "самой могущественной армии на Черном море", то есть турецкой, Армения будет добита, и конфликт в Нагорном Карабахе разрешится не в ее пользу", – спрогнозировал астролог.
- Справка. Война между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах началась десятки лет назад.
- Боевые действия разгорались и стихали. Бои в очередной раз обострились утром 27 сентября текущего года. Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в провокациях, и завязались бои.
- Российская Федерация захотела стать посредником в урегулировании конфликта. Азербайджан и Армения заключали перемирия. Первое перемирие было сорвано почти сразу же после вступления в силу.
Автор: Екатерина Присяжнюк