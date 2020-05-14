Вылет из Рады и угроза подцепить коронавирус: астролог составил прогноз для Вакарчука

Астролог считает, что в ближайший год Вакарчуку не позавидуешь: депрессия, проблемы со здоровьем и риск уйти из политики / УНИАН

Лидер партии Голос и украинский музыкант Святослав Вакарчук 14 мая отмечает свой 45-ый день рождения. Однако впереди его ждет крайне сложный и напряженный период.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Вакарчука ждет архисложный год. В его годовом гороскопе Луна сходится с Сатурном, планетой большого несчастья", – отметил астролог.

Росс убежден, что Святославу Вакарчуку в этот период необходимо следить за своим здоровьем.

"Святославу нужно опасаться коронавируса. Если он заразится, то болезнь может пагубно сказаться на его голосовых связках, а также на легких. В итоге, это может привести к тому, что он не сможет петь. Голосовые связки и нормально работающие здоровые легкие очень важны для певцов", – уточнил Влад Росс.

Также, по мнению астролога, Святослава сильно подкосит смерть отца – бывшего министра образования Ивана Вакарчука.

"Он тяжело будет переживать эту утрату. Поникнет и погрузится в депрессию. Он будет стремиться к изоляции и ничего не будет хотеть делать", – добавил Росс.

Перспективы Вакарчука в политике также не очень радужны, считает астролог.

"Все планеты в его годовом гороскопе будут внизу. А потому в случае досрочных парламентских выборов в этом году шансов вновь войти со своей партией Голос в Раду и остаться в политике практически нет. Будет слишком много сложностей и препятствий", – прогнозирует Росс.

Кроме того, астролог не исключает, что Вакарчука ждет какое-то судебное разбирательство.

"Оно будет связано с какими-то финансовыми вопросами, счетами и давними неприглядными делами", – уточнил Влад Росс.

Зато вторая половина года, по мнению Росса, будет благоприятной для Святослава Вакарчука в плане творчества.

"Он преуспеет в написании нового альбома и, скорее всего, выпустит его. Будет множество новых творческих идей. Однако новый альбом может оказаться самым депрессивным и меланхоличным из всех, которые он выпускал", – отметил Росс.

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