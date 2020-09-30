Ядовитая солянка вирусов: астролог рассказал, почему украинцам будет сложно пережить эту осень

Астролог предостерег, что вскоре в Украине в день будут выявлять до 10 тысяч заразившихся коронавирусом / НСН

Если весной, в начале эпидемии коронавируса в Украине, расположение планет давало основания для оптимистичных прогнозов, и можно было не сомневаться, что эпидемия не ударит по нам так сильно, как по другим странам, то сейчас звезды расположены крайне неблагоприятно для украинцев. А это значит, что Covid-19 в Украине в осенне-зимний период разгуляется не на шутку, и есть серьезные поводы для беспокойства.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По прогнозам астролога, ноябрь станет пиком "коронавирусных неприятностей" для нашей страны.

"В этот период ежедневно будет фиксироваться большое количество новых случаев заражения, а больницы в Украине будут переполнены. К сожалению, пройти испытание коронавирусом осенью-зимой так же легко, как весной, нам не удастся. Прогноз весьма пессимистичен: в день у нас может быть и 5, и 7, и даже около 10 тысяч заболевших", – отметил Влад Росс.

По словам Росса, эпидемическая ситуация будет усугубляться еще и тем, что эпидемия коронавируса будет сопряжена с эпидемией гриппа.

"Причем циркулировать будет четыре штамма гриппа, из которых два – новых. Это будет такая "ядовитая солянка" из вирусов, такая опасная смесь, что украинцам будет сложно пережить эту осень. Количество жертв может быть даже больше, чем в результате войны на Донбассе", – поделился страшным прогнозом астролог.

В таких условиях, по мнению Влада Росса, повторное введение жесткого карантина по всей стране будет неизбежно.

"Скорее всего, карантин будет введен после выборов и будет действовать в ноябре (самом опасном месяце для нашей страны), а также в первой половине декабря", – считает Росс.

Кроме того, астролог добавил, что спасти от коронавируса в этом осенне-зимнем сезоне нас могли бы сильные морозы, но они, к сожалению, не предвидятся – Украину ждет теплая зима.

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