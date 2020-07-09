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Астролог сказал, светит ли Януковичу пост на Донбассе

Беглец невероятно привязан к Родине, сообщил эксперт.

9 июля 2020, 15:02
Астролог спрогнозировал, что в 2020-м Януковичу не светит пост на Донбассе – Янукович гороскоп 2020
В 2020-м Виктору Януковичу не светит пост на Донбассе, спрогнозировал астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс заявил, что экс-президенту Виктору Януковичу, сбежавшему из Украины, в 2020 году не светит никакая политическая перспектива.

В текущем году Януковичу не светит какая-либо должность на Донбассе, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

Собеседник добавил, что беглец по гороскопу Рак (Янукович родился 9 июля 1950 года – Ред.), поэтому невероятно привязан к Родине и тоскует по ней.

"Никакая политическая перспектива Януковичу в этом году не светит, как не светит ему и занять какую-либо должность на Донбассе. Хотя он давно мечтает вернуться на Родину, в первую очередь, на Донбасс. Но в этом году – не получится…", – заявил эксперт.

Ранее Влад Росс поделился, что 12-й дом гороскопа Виктора Януковича говорит о тяжелой болезни, из которой тяжело выкарабкаться. Астролог сказал, что проблемы со здоровьем могут быть связаны с тем, что экс-президент в последнее время много пил. Эксперт подчеркнул, что Януковичу очень тяжело и плохо, он не поднимается с кровати.

Виктор Янукович Влад Росс астролог
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